“Leona”, el filme de Isaac Cherem que inquieta a la comunidad judía

MONTERREY, N.L. (apro).- El director de cine Isaac Cherem está provocando inquietud en la comunidad judía en la Ciudad de México.

Su película “Leona”, que estrenará este año, describe con severidad a la colectividad religiosa y cultural. Y ya fue objeto de censura.

La producción fue vetada del pasado Festival Internacional de Cine Judío en México, revela.

“Iba a ser la cinta inaugural en el Festival, pero se arrepintieron porque les daba miedo perder patrocinadores, la mayoría son judíos, y no querían meterse en esa discusión”, señala en entrevista.

Cherem también ha recibido críticas de familiares y conocidos de la misma comunidad en la que creció, pues en la cinta los describe como una cofradía retrógrada, cerrada, asfixiante que, en nombre de las tradiciones, impone a sus integrantes reglas propias anticuadas y hasta crueles.

“Lo que me hizo escribir esta película es un sentimiento muy fuerte, como ganas de denunciar y gritar algo que creía que estaba mal. Estaba viviendo eso, transicionando a la adultez, fugándome de casa de mis papás e independizándome. Empecé a abrir los ojos al mundo, y a un México que no conocía, porque para cuando me salí, no había visto más que lo que estaba alrededor de mí”, dice.

Las película, que ha comenzado a presentarse en festivales a nivel internacional, relata las desventuras de Ariela, una veinteañera, hija única de padres divorciados, que encuentra el amor en Iván, un muchacho apuesto, pero que es ajeno a la comunidad israelita.

El rechazo a esa relación es instantáneo. Toda su sociedad, de clase media alta, se entera del noviazgo y lo censura por maldito. Ariela, que apenas empieza a vivir, no sabe cómo enfrentar a la parentela y, en general, a todo el mundo que la ve con reproche, y hasta con repulsión, por enamorarse de un extraño.

Es, más o menos, lo que presenció el mismo director y guionista, según relata, pues en ese entorno cerrado en el que creció, fue testigo de arreglos conyugales en un universo hermético del que poco se sabe en México.

“Lo que conocía era solo mi escuela y mis amigos, pero todo judío, como le pasa al personaje de Ariela. Cuando salí, empecé a ver otra gente, maneras diferentes de vivir y me pareció indignante y me enojó esta situación de tener una amiga judía que tuviera un novio no judío y todo el conflicto que tenía con su familia. Lo que pasa en la película ocurrió, claro, y ha ocurrido muchas veces”, dice el realizador de 27 años.

Aunque ha provocado incomodidad en el círculo dentro del que creció, Cherem Zapan sabe que muchos de sus integrantes se identificarán con su ópera prima, pues con frecuencia ocurre que los judíos se enamoran de alguien que no es de “los suyos”, y esa relación difícilmente prospera.

La disposición para desafiar las tradiciones arcaicas se ha multiplicado ahora, afirma, con la nueva generación que tiende a liberarse de las ataduras que ya no está dispuesta a soportar.

Filmar, como liberación

Él, como parte de esa camada de jóvenes israelitas que desean liberarse, comenzó a escribir “Leona” hace cuatro años, cuando dejó el nido familiar. Fue un año de proceso creativo, y cuando tuvo listo el texto lo envió a Naian González Norvind, escritora y protagonista del film.

Juntos reescribieron el libreto durante otro año. Para Isaac, la historia se fortaleció con la combinación de ideas, pues Naian echó una mirada diferente al mundo judío, ya que no pertenece a esa comunidad.

Ella, hija de la actriz Nailea Norvind y hermana de Camila Sodi, aporta una interpretación intensa en el drama, como la chica creativa que quiere tomar decisiones propias, aunque es sorprendida por la vida, pues evidentemente batalla para responder a las presiones del entorno, que la empujan a tomar decisiones.

“Los que la han visto, según percibo, están experimentando algo que a mí me interesaba, que era que gente que no conociera este mundo se identificara de alguna manera y pudiera ver que esto es de sociedades y comunidades en todo el mundo. En este caso es de la comunidad judía mexicana y tiene cuestiones específicas de ellos”.

“Para mí la película trata de la transición a la adultez, de una chava en la capital. El contexto es judío, pero el alma de la película es universal. Sí es una crítica y ocurre actualmente, pero no quiero decir que pasa en toda la comunidad, porque hay desde lo más liberal a lo más conservador. No quiero decir que así son todos, pero esto es una situación que sucede a menudo y con gente cercana a mí”, dice.

Ahora, el director sabe que la película podrá provocar escozor. Puede seguir siendo vetada, aunque más que la censura, le interesa echar luz sobre esa parte oscura del México actual.

En la película, era necesario que un rabino verdadero interpretara el papel de consejero moral de Ariela. Isaac buscó a varios que se negaron a intervenir en la producción hasta que uno aceptó, pero no le enseñó el guión completo, solo la parte que le tocaba.

“Nomás le dije que iba a ser una estrella de cine. La va a ver pronto, la película, y no me da miedo lo que diga, para nada. Ya hice la película y lo que opine el señor es lo de menos, me da igual. En general, si algo me da miedo es que conspire la comunidad en mi contra aunque espero que no suceda. O quién sabe, a lo mejor sí. Se están tocando fibras sensibles y es justo lo que buscaba”, afirma.

Afortunadamente, señala, el Festival de cine judío ya cambió de director. La mujer que ahora se encarga de la cita fílmica ya lo contactó para, ahora sí, darle cabida a su propuesta.

“Leona” tuvo su estreno mundial en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, donde Naian fue reconocida como mejor acrtiz. Se ha presentado en otros foros de la Capital del país. Se presentó en festivales de España y en Estados Unidos. Ya se exhibió en Monterrey y tendrá su recorrido en otras plazas de México y el mundo.

El casting lo completan Christian Vázquez, Daniel Adissi, Carolina Politi y Margarita Sanz.

Se espera su estreno comercial en octubre.