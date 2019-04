Inician campañas en Baja California

ENSENADA, B.C (apro).- Las campañas electorales para elegir por un periodo de dos años al gobernador de Baja California, cinco ayuntamientos, 17 diputados de mayoría relativa y ocho de representación proporcional, inició ayer con los seis candidatos a la titularidad del poder ejecutivo que se disputarán el 2 de junio la preferencia de dos millones 816 mil electores inscritos en la lista nominal de la entidad.

El lazo temático que unió el discurso inicial de tres de los seis candidatos que luchan por la gubernatura –Jaime Bonilla Valdez, de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California que integran los partidos Morena, PT, PVEM y Transformemos (local); Enrique Acosta Fregoso, del PRI; y Jaime Martínez Veloz, del PRD- fue el de la construcción de las desalinizadoras en Rosarito y San Quintín y el aumento de la deuda pública en un 256% que el congreso local aprobó la noche del jueves 28 de marzo.

Por su parte Oscar Vega Marín, el candidato del partido que ha gobernador Baja California en los últimos 30 años –el de Acción Nacional (PAN)- optó por un perfil bajo en el arranque de su campaña y se limitó a ser el primer aspirante a un cargo de elección popular en presentar su declaración patrimonial a través de la plataforma 3de3.mx

“Muchos ciudadanos se han comprometido con que la política de nuestro país esté al servicio de la sociedad, además de combatir y acabar con las malas prácticas que hoy reclama la sociedad. Por eso invito a todos los candidatos que hagan lo mismo, en beneficio de la sociedad de Baja California”, indicó el panista, ex Coordinador de Campaña de Francisco Vega de Lamadrid en 2013 al gobierno de Baja California en un mensaje que promocionó en redes sociales.

También te recomendamos INE llama a evitar uso de recursos y programas públicos para inducir voto; arranca campaña en Puebla y BC

Otro aspirante que también inició campaña sin grandes manifestaciones fue el arquitecto Héctor Osuna Jaime, candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC), pero Ex Presidente Municipal de Tijuana y ex Senador de la República por el PAN, así como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en el gobierno presidencial de Vicente Fox.

Se limitó a expresar ayer por la noche en su arranque de campaña: “De este lado estamos los ciudadanos que queremos hacer las cosas bien, los que trabajamos día a día por un mejor Baja California. Vamos juntos a cambiar el rumbo de nuestro estado, ¡súmate!”.

Ignacio Anaya Barriguete, montañista, maratonista y ex candidato del PVEM al Senado, pero hoy candidato del local Partido de Baja California (PBC), inició la campaña con el ascenso al Cerro Colorado, de Mexicali, en donde destacó: “No llevamos nuestros caprichos como bandera, llevamos los problemas de la ciudad. Vengo del esfuerzo, de mis negocios. Sé lo que es tapar un bache, sé lo que es no recibir un sueldo por mala administración.”

Sobre sus actos de campaña mencionó que no quiere perturbar el ya caótico problema en las calles; “por eso lo haremos en lugares públicos, aquí en el Cerro Colorado; también El Centinela, E Vigía, las puntas más altas de cada municipio”.

El candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, Jaime Bonilla Valdez, declaró en Tijuana que hará un gobierno austero, creativo, respetuoso de los derechos humanos “y con profunda justicia social que tanto demandan los bajacalifornianos.”

Afirmó que el gobierno del panista Francisco Vega es irresponsable en el manejo administrativo y que no encubrirá faltas o acciones que hipotequen o endeuden al estado, además de él encabezará un gobierno “facilitador de la inversión y que respaldará a las empresas.”

Jaime Martínez Veloz, que en las últimas semanas cuestionó en Morena los resultados internos a la candidatura a la Presidencia Municipal de Tijuana y ganó el fallo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justica de ese partido en el tema, dijo que los contratos de las desalinizadoras en Rosarito y San Quintín, el viaducto de dos niveles en Tijuana, la ampliación de la deuda estatal y la instalación de la transnacional Constellation Brands en Mexicali, los revisará y los cancelará en caso de ser necesario.

Afirmó: “Forzosamente esos contratos se tendrán que revisar. Desde mi punto de vista hay una serie de ausencias legales, una serie de aspectos jurídicos que no se han cubierto y que forzosamente nos van a llevar a revisar esos contratos. Ese endeudamiento es irresponsable. Es un endeudamiento que implicaría hipotecar el destino y el futuro de las próximas generaciones.”

Finalmente, también en Mexicali, el candidato del PRI Enrique Acosta Fregoso, se pronunció a favor de la construcción de desalinizadoras, y criticó que el gobierno federal eliminara programas sociales, como los comedores comunitarios, que son vitales en las comunidades indígenas y en zonas marginales de las áreas urbanas y rurales del estado.

“Estoy de acuerdo en que se hagan desaladoras, que se revisen muy bien sus impactos ecológicos y que el agua se quede para Baja California. Yo no permitiré, como gobernador, que el agua que se haga en Baja California vía desaladora sea negocio para mandar a Estados Unidos.”

Las campañas para elegir munícipes y diputados iniciarán el lunes 15 de abril. El cierre del periodo de atracción de los electores será el 29 de mayo y luego de un periodo de veda del 30 de mayo al 1 de junio, el domingo 2 de junio se realizará la votación. El nuevo mandatario tomará posesión el 1 de noviembre del 2019 y concluirá su gestión el 31 de octubre del 2021.