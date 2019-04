Hallan en Italia una cachalote muerta con 22 kilos de plástico y un feto en su estómago

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una ballena cachalote de ocho metros de largo fue hallada muerta en la costa de Italia, con 22 kilogramos de plástico en su barriga y un feto muerto en su interior, en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con expertos, el animal fue incapaz de digerir calamares debido a la gran cantidad de plástico que había ingerido y que ocupaba dos terceras partes de su estómago.

La basura recuperada del estómago de la cachalote incluye un tubo corrugado para trabajo eléctrico, platos de plástico, bolsas de supermercado, redes de pesca enredadas y un paquete de detergente para ropa con la marca y código de barras todavía legible, detalló la organización World Wildlife Foundation (WWF), que sonó las alarmas este lunes sobre los desechos en el mar Mediterráneo.

“Es la primera vez que nos encontramos con un animal con una cantidad tan grande de basura”, reportó la bióloga Cinzia Centelegghe, de la Universidad de Padova, según el diario La Stampa.

La hembra llegó la semana pasada a la costa de Cerdeña, dentro del extenso santuario marino Pelagos que fue creado como un refugio para delfines, ballenas y otra vida marina.

De acuerdo con WWF, el plástico es una de las principales amenazas a la vida marina, y en los últimos dos años ha matado al menos a cinco ballenas que lo han ingerido en grandes cantidades en Europa y Asia.

A pregnant whale carcass washed ashore in Italy with 22kg of plastic in its stomach.

This is the 4th reported incident since November. We must act now to protect our precious marine life.#StopPlasticPollution now: https://t.co/b6QppXnrln pic.twitter.com/cIhZloMsrQ

— WWF 🐼 (@WWF) 1 de abril de 2019