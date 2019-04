Reforma educativa de AMLO no es lo que esperábamos, dice Elba Esther Gordillo y anuncia que va por el SNTE

CHOLULA, Pue., (proceso.com.mx).- Al participar en un encuentro con jóvenes, Elba Esther Gordillo llamó a los integrantes de la organización Maestros por México (MXM) a dar la pelea para obtener la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a la vez pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador respeto para la autonomía sindical.

“Si vamos analizando las cosas con calma, definamos también nuestras reglas del juego”, señaló durante su discurso que duró 53 minutos, “no queremos pleito con ningún gobierno, del color que sea el gobierno, cuarta, primera, quinta, décima o vigésima transformación. Mis respetos al señor presidente pero, zapatero a tus zapatos: respeto a la autonomía e independencia sindical”.

La exdirigente del SNTE llamó a la organización creada por sus allegados, a tomar postura críticas ante temas como la reforma educativa y la laboral, así como a defender la libertad de filiación partidista del magisterio.

“Ningún maestro o maestra volverá a ser corporativamente correa de transmisión de ningún partido, ni de Morena, ni de Redes, ni PRI, ni PRD”, apuntó.

La maestra cuestionó que hasta ahora MXM no haya salido al debate público a fijar la postura ante la reforma educativa propuesta por el gobierno federal, que no era la que esperaban y que aseguró podría convertirse en la “misma gata pero revolcada” en relación con la anterior legislación.

“Estamos viendo que la Coordinadora Nacional (CNTE) está en posiciones ¿intransigentes? Interrogó. Quizá sean los únicos que están haciendo algo, porque los demás están esperando que lo haga el buen gobierno y la cuarta transformación ¡Pues que friega, eh! Porque la cuarta transformación no ha hecho la reforma que esperábamos”, expresó.

Aunque aclaró que la reforma propuesta por el gobierno de López Obrador no es mala, señaló que tiene deficiencias e ineficacias, que podrían generar problemas para el magisterio si quedan plasmadas en las leyes reglamentarias.

“En mi opinión, Maestros por México tiene que tomar como bandera sus leyes reglamentarias (de la reforma). Si no estamos alerta para ver las leyes reglamentarias, vamos a tener serios problemas con esa reforma”, advirtió, “nos van a dar la misma gata pero revolcada”.

“Y alerta”, agregó, “no queremos pleito con ningún gobierno ¿pero de qué lado estamos? son tiempos de definición, son momentos de congruencia”.

Gordillo refirió que al salir de la prisión, exonerada de los delitos que le imputaron, cedió a su “derecho” para volver a buscar la presidencia del sindicato, pero que peleará porque la designación de la nueva dirigencia se lleve a cabo de manera democrática.

“Yo cedí mi derecho, legal y legítimo al ser exonerada, de llegar a la presidencia del sindicato, (pero) a cambio de que haya una elección libre, con voto secreto, directo y universal y que a través de un Congreso con esas características se eligiera a la nueva dirigencia y vamos por eso compañeros”, expresó.

En diferentes momentos de su intervención, Gordillo pidió a los maestros trabajar por el rescate del SNTE que, aseguró, como está actualmente “no sirve para nada”. “Ni siquiera para ellos, mediocres, pequeños, ignorantes”, remató al referirse a los actuales dirigentes.

“Tenemos que ir a la pelea, tenemos que ir al rescate de lo que es nuestro ¿y para qué lo vamos a rescatar? Para que en un lapso rápido hagamos las transformaciones”, ofreció.

Dijo que a su salida de la cárcel tuvo que volver a tomar la palestra en la lucha sindical al observar que no había liderazgos en el magisterio y que el gremio “se está acabando, se está diluyendo, se está adelgazando y ya no hay sindicato”.

Gordillo consideró que el SNTE debe entrar en una etapa de debate en la que la pregunta sea la viabilidad del sindicato como está actualmente, así como de la necesidad de posibles alianzas o pactos con otros niveles de educación como el medio básico y con el superior en defensa de la educación pública.

Pidió a los presentes dar la pelea por el triunfo de MXM en la renovación sindical y no esperar a que ella haga todo.

“Si estamos partiendo de que la maestra Elba Esther va a llegar y va a salvar el punto, estamos también muy fregados, nos puede ser útil en este punto para reconstruir lo que podamos y dar la pelea donde tengamos que dar”, expresó.

“Pero el secreto del destino de la organización no lo tengo yo, puedo tener una llavecita, pero es muy chiquita, puedo tener algún instrumentito que ayude y lo tengo, pero los que le van a dar potencialidad son ustedes”.

Dijo que aunque la organización MXM, que aseguró busca generar un relevo generacional en el sindicato, carece de recursos, confió que logrará ganar la dirigencia.

“Tenemos que ganar, la vamos a ganar, por una razón elemental, porque no hay de otra, si no a esto se lo llevó el tren, y si eso ocurre no será mi responsabilidad, no soy Dios, ni la mujer maravilla, ni maga”.

A su llegada, Gordillo fue recibida entre porras y gritos de “¡Presidenta, presidenta!” y al concluir su mensaje pidió a los asistentes gritar “SNTE, SNTE, SNTE”. “Ánimo, compañeros, Vamos por él”, fue su frase final.