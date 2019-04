¿Cómo tomarle una foto a algo imposible de ver? Con una bola de discoteca…y algoritmos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Es posible ver algo que, por definición, es imposible de ver?”.

Es la pregunta que formuló hace poco más de dos años la joven estudiante de posgrado Katie Bouman, quien, sin ser astrónoma, hoy está acreditada como la artífice del más reciente hito de las ciencias del espacio: la primera fotografía de un agujero negro.

Convertida en estrella de las redes sociales esta semana por razones que nada tienen que ver con escándalos, Bouman se convirtió en la nueva estrella del firmamento científico… y también mediático, a juzgar por las varias notas de semblanza que de ella publicaron medios internacionales.

Su propia alma máter comparó su hazaña con la de la mujer que creó un algoritmo que ayudó a poner al hombre en la Luna.

Left: MIT computer scientist Katie Bouman w/stacks of hard drives of black hole image data.

Right: MIT computer scientist Margaret Hamilton w/the code she wrote that helped put a man on the moon.

(image credit @floragraham)#EHTblackhole #BlackHoleDay #BlackHole pic.twitter.com/Iv5PIc8IYd

— MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) April 10, 2019