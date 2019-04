Tras el fraude de 2006, pagaron a empresarios con Mexicana y Aeroméxico: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con alusiones sin nombre, un recordatorio de campañas negras y la declaración “perdón sí, olvido no”, fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó hoy –recordando las oposiciones empresariales a su postulación de 2006 y de 2018– la situación de las aerolíneas Mexicana de Aviación y Aeroméxico.

“En el caso de Mexicana nosotros estamos esperando que se desahoguen los juicios que están en el Poder Judicial”, dijo para añadir que no hay consigna para perjudicarlos.

“Vamos a pedir al Poder Judicial que actúe de conformidad con la ley, porque fue de las injusticias que se cometieron en los pasados gobiernos conservadores”, añadió.

Fue entonces cuando se refirió, sin decir su nombre —que ya iba explícito en la pregunta—- a Gastón Azcárraga y de paso a Felipe Calderón:

“Un candidato que recibió apoyo, un candidato presidencial que recibió apoyo de este señor”.

Así, continuó con su alusión a quien en 2006, obtuvo la presidencia con “el fraude electoral”.

“Ya cuando ganó le entregó Mexicana de Aviación y el otro presidente le permitió la quiebra. Voló una empresa que era pública, Mexicana. Voló Mexicana… En el fraude del 2006, como pago también, el que se impuso de presidente le entregó la otra línea aérea a quienes le ayudaron en el fraude electoral. Y volaron las dos empresas”.

López Obrador se refería concretamente a las acciones en el sector de la aviación comercial decididas por Felipe Calderón:

“Ni debería yo de recordarlo, pero como a veces hay una especie de amnesia, no está de más decirlo, que no se olvide, el presidente de la última empresa que entregaron era de los que declaraba diciendo que yo era un peligro para México. Y pasando -y estaba en un organismo empresarial, como representante- la elección se privatiza, no Mexicana, la otra (Aeroméxico)”.

La referencia es a Eduardo Tricio, presidente de Grupo Lala, actual presidente también de Aeroméxico, cuyo papel en las elecciones de 2018 fue abordado por el mandatario, al recordar: “Y subsidiaron la campaña del populismo (en América Latina, pieza documental que forma parte de una investigación penal por el origen del financiamiento, presuntamente, de empresarios miembros del Consejo Mexicano de Negocios).

Los señalamientos a la elite empresarial que actuó en su contra en elecciones pasadas, son más o menos frecuentes en las declaraciones de López Obrador que una vez sugeridos hoy los casos, concluyó:

“Es que ya no me puedo meter en esas cosas, porque luego se ofenden. Nada más es no olvidar. Ya ven cómo se dice: ‘ni perdón, ni olvido’. Yo digo: Perdón sí, olvido no. Ese es mi punto de vista”.