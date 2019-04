Adiós a BlackBerry Messenger, el ancestro del WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- BlackBerry Messenger dejará de existir el próximo 31 de mayo. Aunque, al escuchar esta noticia, muchos de sus antiguos usuarios deben estar preguntándose con sorpresa si aún existía.

La aplicación, que apenas llegó a vivir 13 años y 10 meses, tuvo el mérito de popularizar los programas de mensajería instantánea por celular, en una época en la que enviar mensaje de texto (SMS) usando la línea telefónica tenía un costo.

BlackBerry Messenger ofreció la ventaja a los usuarios de poder entablar conversaciones fluidas (chats) desde el teléfono inteligente por medio de internet, en un sistema que desde un principio ofreció altos estándares de seguridad, mediante el intercambio de pins (claves).

El problema era que sólo funcionaba para los dispositivos BlackBerry, un factor que contribuyó a que éstos se popularizaran, pero que propició su declive cuando surgieron aplicaciones que permitían chatear a usuarios de diferentes sistemas operativos.

Este jueves, el blog de BlackBerry Mesenger anunció el fin de la historia que comenzó el 1 de agosto de 2005.

Today we’re announcing that we will be closing BBM consumer service on 31 May 2019.

Thank you for being part of the BBM consumer service experience!

For more info: https://t.co/6ofKmXFkZE pic.twitter.com/BA1XIYRhPd

— BBM (@BBM) April 18, 2019