Jugadores del Veracruz exigen bono de 20 mdp por permanecer en Liga Mx en 2017-2018

CIUDAD DE MEXICO (apro).– Un grupo de futbolistas del descendido Tiburones Rojos de Veracruz ingresó una controversia en la Federación Mexicana de Futbol, en la cual reclaman un adeudo de 20 millones de pesos por haber contribuido a la permanencia del equipo en la Liga Mx en el año futbolístico 2017-18.

El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFP), Álvaro Ortiz, reveló a TDN que cuando su organismo tomó el caso, los jugadores de Veracruz “estaban seguros que les iban a cumplir este premio… incluso, el entrenador era Guillermo Vázquez, pero no sucedió”.

Por ello, dijo Ortiz, que su asociación ya ingresó el requerimiento ante la Comisión de Resolución y Controversias de la Femexfut, que ya está en proceso.

De acuerdo al titular de la AMFP, el club Veracruz se ha valido de pretextos para incumplir con el pago prometido:

“Primero comentaron que la firma no era de Fidel Kuri –dueño del equipo–, y luego que sí era la firma, pero que no tenía facultad, lo cual es contradictorio, cosas que son contradictorias, que no van acorde a un equipo de primera división. Al final del día, estamos por velar, ya sea grupal o individual”.

Los jugadores que asistieron a la audiencia de dicha comisión fueron: José La Palmera Rivas, Carlos Esquivel, Osmar Mares y Guido Milán, mientras que por la directiva de Veracruz no se presentó ningún directivo.

“Tenían que venir los jugadores que demandan, no se presentó Veracruz; no hubo gente, ningún abogado”, dijo Ortiz.

Apenas el mes pasado, seis futbolistas de los Tiburones Rojos retiraron una demanda que interpusieron contra Fidel Kuri por la misma causa: incumplimiento de un pago de 20 millones que se le prometió en el torneo Clausura 2018.

Tras consumar su descenso en el presente torneo, la directiva de Veracruz está obligada a pagar una multa de 120 millones de pesos para mantener la franquicia en la Liga Mx.