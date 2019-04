Raúl Jiménez recibió su premio como Mejor Jugador en la región Midlands

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton, recibió el premio como el Mejor Jugador de la Temporada 2018-19 dentro de la región Midlands de Inglaterra que le entregó la Asociación de Redactores de Futbol (Football Writers Association).

“Jiménez, quien se convirtió en la compra récord del club cuando convirtió su préstamo del Benfica en una transferencia permanente de 32 millones de libras el mes pasado, ha marcado 16 goles en todas las competiciones esta temporada.

“El delantero ha anotado 12 veces en la Premier League y ha impresionado con su ritmo de trabajo y la velocidad con la que se ha adaptado al fútbol inglés”, destaca el comunicado de la FWA.

Congratulations in order for @Raul_Jimenez9. He’s received the Midlands Football Writers' Association player of the year award today. Well deserved, phenomenal season so far #WWFC pic.twitter.com/T60MGUMz3j — Luke Hatfield (@LHatfield_Star) April 26, 2019

En su cuenta de Twitter, Jiménez agradeció a los integrantes de la asociación por el reconocimiento.