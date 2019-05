Riña en Cereso de Colima deja tres prisioneros heridos

COLIMA, Col. (apro).– Una riña entre internos ocurrida este jueves en el Centro de Reinserción Social (Ceres) de Colima dejó a tres reos heridos y obligó a que se suspendieran las visitas e ingresara el Grupo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Dos de los presos heridos fueron atendidos en la clínica del propio Cereso, en tanto que el tercero fue trasladado al Hospital Regional Universitario. De acuerdo con un comunicado de la SSP, los tres se encuentran fuera de peligro.

En el exterior del centro penitenciario se apostaron patrullas con elementos del Ejército y de la Policía Federal, mientras que agentes de la Policía Estatal implementaron un operativo de revisión en los dormitorios y estancias del penal.

María Venegas, familiar de un interno al que visitaba cuando inició la riña, dijo que en el enfrentamiento, ocurrido alrededor de las 10:20 de la mañana, participaron inicialmente alrededor de siete presos y después se reactivó la pelea con unos 15 reos en un callejón que conduce a las canchas de basquetbol.

“Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, yo corrí todo lo que pude, por el temor a que me dieran con una piedra, no porque los muchachos me golpearan, después vi que pasaron con algunos de ellos ensangrentados”, dijo.