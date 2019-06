Denuncian a Yunes Linares por desvío de 36 mil mdp; es “caja china”, responde

XALAPA, Ver. (apro).– El Órgano de Fiscalización de Veracruz, adscrito al Congreso del Estado, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la administración del exgobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, por un presunto desvío de 36 mil millones de pesos.

El auditor general, Lorenzo Portilla, aseguró que este desvío de recursos federales corresponde al primer año de gestión de Yunes Linares.

La querella abarca presuntos desvíos en el Sistema de Videovigilancia por mil 100 millones de pesos que se pagaron a la empresa Comtelsat SA de CV, para la colocación de más de 6 mil cámaras de vigilancia.

“Después de revisar podemos asegurar que no cumple en lo absoluto el sistema estatal de videovigilancia para lo que fue contratado y lo que fue señalado en el anexo técnico del contrato. De las irregularidades más recurrentes es que las cámaras no realizan el escaneo de las placas vehiculares, el modelo de la cámara es diferente a lo establecido en el contrato”.

Lorenzo Portilla también aseguró que el anterior gobierno reclasificó fideicomisos a cuentas del orden 8 mil 869 millones de pesos, sin justificar ni sustentar la operación.

Es una “caja china”, responde Yunes

Una vez que la querella de Lorenzo Portilla circuló en medios locales, el vocero de Yunes Linares, Elías Assad hizo llegar a las redacciones un audio del propio exmandatario estatal en el que asegura que esta denuncia es “una caja china” para desviar la atención de los graves problemas que enfrenta Veracruz.

“Desde el pasado 1 de diciembre estoy fuera de Veracruz dedicado a trabajar, estudiar y hacer deporte. Me he mantenido al margen; no serviré de “caja china” para desviar la atención de los temas que lastiman a los veracruzanos, tampoco de escalón para que se reelija un auditor corrupto”, dijo Yunes en referencia a la posible reelección del auditor del Órgano de Fiscalización.

En el breve audio de voz, Yunes Linares aseguró que Lorenzo Portilla –a quien él mantuvo en su bienio– es hoy protector del exgobernador Javier Duarte y de sus cómplices, entre ellos funcionarios de la actual administración estatal.

“Por ello no responderé señalamientos falsos y torpes; sería hacerles el juego. Continuaré en lo mío y seguiré en la lucha para lograr un cambio profundo en Veracruz y México”, finalizó.