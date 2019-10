El taller La Buena Impresión busca talentos de Oaxaca para proyectarlos en el mundo

OAXACA, Oax. (apro).– “Oaxaca es un caso extraordinario porque es la capital que tiene más prensas en el mundo y una enorme producción gráfica”, afirmó el artista Fernando Aceves Humana durante la inauguración del taller La Buena Impresión, el cual tiene como objetivo principal buscar talentos en comunidades rurales para darles proyección nacional e internacional.

Además, buscan que estos nuevos talentos se desarrollen en el ámbito de las artes visuales, con enfoque en la excelencia en las artes gráficas, y fomentando el oficio tanto de artista como de impresor profesional.

Y es que “el corazón del taller es una prensa eléctrica de Litografía Voirin de 1909 donada por parte de los artistas litógrafos Evelyn Julie Gerbaud y Patrick Devreux”, resalta el texto de sala del taller que nació de la iniciativa del Colectivo Tequio, la Buena Impresión, que está integrado por Fernando Aceves Humana, Francisco Castro Leñero, Dk. Lakra (Jerónimo López Ramírez), Daniel Flores, Daniel Barraza, Adriana María Vigné y Gloria Reyes.

Cabe resaltar que a pesar de existir más de dos mil solicitudes en el mundo para que los artistas franceses Patrick Devreux y Evelyn Julie Gerbaud donaran la máquina eléctrica, eligieron a Oaxaca para ser su casa.

El pintor reconoció que el proyecto estaba pensado para llevarlo a Camboya, donde donaron una prensa de grabado y el material para la fundación del taller de impresión Char-RUFA de la Royal University of Fine Arts, de Phnom Penh, el cual se convirtió en el primer taller de grabado en la historia de ese país, donde reinsertaron las técnicas de litografía y fresco, oficios perdidos a causa del genocidio y las guerras civiles que asolaron al país entre 1975 y 1994.

“Viajando por allá nos dimos cuenta que no había una prensa de grabado en todo el país. Es un país donde hubo un genocidio donde fallecieron uno de cada 4 ciudadanos y el 95% del profesorado nacional no sobrevivió, entonces, lo que queríamos hacer es restablecer los niveles académicos que tenía la Royal University of Fine Arts, de Phnom Penh y donamos una prensa desde acá Oaxaca”.