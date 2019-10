Aumentan 7.5% los homicidios dolosos durante 2019 en Colima

COLIMA, Col. (apro).– En los primeros nueve meses de 2019 aumentó en 7.5 por ciento la cifra de homicidios dolosos registrados en esta entidad, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los datos estadísticos mantienen a Colima en el primer lugar nacional en incidencia de asesinatos, con una tasa de 63.40 casos por cada cien mil habitantes, seguido por Baja California, con 55.33; Chihuahua con 43.42, Morelos con 33.77 y Guanajuato con 32.52.

De acuerdo con el SESNSP, en el periodo de enero a septiembre del presente año se cometieron 557 homicidios dolosos en Colima, mientras que en el mismo lapso del año anterior la cifra fue de 518 para cerrar con 707.

En su comparecencia ante el Congreso del Estado, el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, fue cuestionado por legisladores de las diversas fracciones parlamentarias por “la falta de seguridad” en la entidad, tras considerar que se trata de “una promesa incumplida” por parte del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez.

El funcionario reconoció la problemática que en materia de inseguridad se presenta en todo el país con el incremento en los índices de los principales de delitos, y detalló que este fenómeno se debe a un problema estructural que afecta al país por la influencia del mercado de las drogas y la dinámica de las fronteras.

Aseguró que no se han escatimado esfuerzos para la construcción de la paz, además de que comentó que la seguridad no se debe politizar, y que el país vive en una crisis de inseguridad desde hace décadas, la cual no respeta partidos, colores o ideologías políticas.

Ochoa González agregó que se está trabajando en coordinación con las políticas públicas del gobierno federal, ya que Colima fue de los primeros estados de la república en apoyar la Guardia Nacional.

En cuanto a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el secretario abundó que se han hecho esfuerzos, pero que aún no se ha tenido el apoyo suficiente para tener el personal con el perfil profesional y el equipo adecuado, pero dijo que se tienen pláticas con el gobierno federal para fortalecer esta Comisión.

Frente a los legisladores, Arnoldo Ochoa instó a que se privilegie el consenso para construir políticas de seguridad para enfrentar a la delincuencia, así como dejar de lado los conflictos por abanderamientos políticos e ideológicos.

