Sindicato petrolero debe modificar estatutos y llamar a elecciones democráticas: STPS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, señaló que, antes de elegir a su dirigencia sindical, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) deberá modificar sus estatutos para ajustar sus normas a la nueva reforma laboral.

“Deberá entrar en un proceso de elecciones democráticas en donde se aplique el voto libre, secreto y directo, pero además que se cumpla con las necesidades de hacer una adecuada convocatoria y cumplir con los requerimientos necesarios para que se desarrolle de manera adecuada la elección”, abundó.

Tras participar en el Foro Nuevo Modelo Laboral para Dirigencias Sindicales, la funcionaria señaló que se trata de una convocatoria abierta para todas las asociaciones a nivel federal y local.

“Eso quiere decir que ese sindicato (el petrolero) tendrá que hacer esas modificaciones y esas adecuaciones para sus próximas elecciones. Todos los sindicatos tendrán que pasar por estos procesos de elección democrática”, indicó en entrevista.

De igual manera, comentó que serán los trabajadores quienes decidan quién debe ser la persona que los represente.

“Hemos sido muy claros y en esto queremos insistir que no es el gobierno al que le toca decidir quién es el dirigente, quién se fortalece ni quién se debilita”, apuntó.

Sobre los líderes que llevan décadas al frente de los sindicatos que supuestamente representan, Alcalde Luján destacó que anteriormente las elecciones se realizaban mediante delegados, y al final era la cúpula sindical la que decidía, a mano alzada, quién representaría a los trabajadores.

A eso se suma que los trabajadores no podían decidir de manera libre porque se les castigaba, presionaba, intimidaba o se les despedía por no acatar las decisiones de la cúpula.

“Si nosotros garantizamos que este proceso no tenga nombre ni apellido, sino que (los trabajadores) acudan con todas las garantías a depositar su voluntad, entonces vamos a ir, obviamente, legitimando mucho más y fortaleciendo mucho más los liderazgos y, sobre todo, reconociendo el derecho que debe tener quien me va a representar frente a mi patrón o empleados en una negociación, pues mínimo que me represente bien, que vea por mis intereses”, agregó.

De acuerdo con la titular de la STPS, ha escuchado comentarios sobre futuros problemas ante el cambio de reglas laborales, pero desmintió esa aseveración, porque la apuesta de esta administración, dijo, es al diálogo y a garantizar los derechos de los trabajadores.

“Si hay algún problema, si hay algún conflicto, si hay algún despido injustificado, se platica en esa mesa de negociación, y esa es una vía para mejorar salarios, para mejorar condiciones laborales”, abundó.

Respecto del presupuesto destinado para hacer los cambios contenidos en la reforma laboral, explicó que cuentan con 375 millones de pesos para crear los Tribunales Federales en las 10 entidades donde comenzarán la primera etapa.

“Vamos a ver también presupuesto suficiente para la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro, y sus oficinas de representación en las 10 entidades donde iniciamos. Vamos a ver presupuesto suficiente para la capacitación”, sostuvo.

Alcalde Luján dijo que se está considerando el inmueble de la STPS, ubicado en el Ajusco, para el Centro Federal de Conciliación y Registro, y para ello se equipará de manera adecuada.

“El reto es de los nuevos operadores, de los conciliadores, de los jueces, pero sobre todo de las dirigencias sindicales y de los responsables de las empresas, porque este proceso de legitimación se tiene que ir permeando”, admitió.

Finalmente mencionó que hasta el momento 700 sindicatos a nivel federal, en 27 estados del país, han modificado ya sus estatutos.

Comentarios