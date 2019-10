Facebook abre nueva sección de noticias; pagará a algunos medios por publicar su información

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La red social Facebook presentó el viernes una nueva sección dedicada al periodismo “profundamente informado y bien sustentado”, con noticias y artículos de unas 200 organizaciones informativas.

Entre las firmas participantes figuran The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal y el portal BuzzFeed, aunque también fue incluido el polémico sitio Breitbart, conocido por su línea de derecha y que fue dirigido por Steve Bannon, exasesor del presidente Donald Trump.

Una de las novedades de esta iniciativa es que, por primera vez, Facebook pagará dinero a algunas de las organizaciones de las que publicará materiales.

De acuerdo con el portal Bloomberg, que participará en la iniciativa, la firma californiana pagará entre un millón y tres millones de dólares a algunas de las compañías periodísticas por colocar sus artículos en la nueva sección llamada Facebook News.

A diferencia de una iniciativa anterior, Instant Articles, en la que los enlaces de las noticias hacían que el usuario permaneciera dentro de la plataforma de Facebook, en esta ocasión los enlaces llevarán directamente a los sitios web oficiales de los medios participantes.

Oficialmente Facebook se negó a precisar cantidades pero, según la agencia AP, confirmó que pagará a varias editoriales por el acceso a todo su contenido.

“Existe la oportunidad de establecer nuevas relaciones financieras estables a largo plazo con las editoriales”, dijo Mark Zuckerberg, fundador y presidente de la red social.

En el Paley Center for Media de Nueva York, Zuckerberg mantuvo una conversación amistosa con Robert Thomson, CEO de News Corp.

De acuerdo con Bloomberg, tanto Thomson como su jefe, el conocido magnate mediático Rupert Murdoch, han exigido a Facebook que pague a las compañías de medios por los artículos, de la misma manera que una compañía de televisión por cable le paga a Walt Disney los derechos para transmitir ESPN.

El lanzamiento del viernes es sólo de prueba y será visible para algunos usuarios en Estados Unidos.

En la sección de boletines de la red social se detalló que Facebook News presentará una amplia gama de contenido en cuatro categorías editoriales: noticias generales, temáticas, diversas y locales.

📰 Introducing Facebook News – a dedicated news tab starting to roll out today in the US pic.twitter.com/Mrkx6CGWaq — Facebook (@facebook) October 25, 2019

En conjunto con la industria se verificará que se cumplan con las “Pautas para Editores de Facebook”, una serie de consignas de integridad para determinar si son elegibles para el producto, que incluyen la existencia de desinformación -determinada por verificadores de datos externos-, violaciones de las Normas Comunitarias (por ejemplo, discurso de odio), y clickbait (notas con cabezas engañosas), entre otros.

“Continuamente verificaremos la integridad de las páginas para asegurar que los criterios de elegibilidad se cumplan de manera consistente. Por último, deben servir a un público suficientemente amplio, con umbrales diferentes para las cuatro categorías de editores.

“Nuestros criterios evolucionarán con el tiempo para garantizar que las personas puedan acceder a fuentes que les resulten valiosas y que nos aseguremos de incluir las coberturas sobre los temas que les interesan”, detalla el comunicado.

Durante la prueba inicial se mostrarán reportajes originales y locales de publicaciones de las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos, comenzando con Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Dallas-Fort Worth, Filadelfia, Houston, Washington DC, Miami, Atlanta y Boston.

“En los próximos meses, incluiremos noticias locales de Today In, nuestra pestaña de noticias locales e información de la comunidad, que recientemente se expandió a más de seis mil pueblos y ciudades estadunidenses”, detalla.

La firma confió en que esta iniciativa “ayude en nuestro esfuerzo por apoyar al periodismo de calidad y fortalecer la democracia”.

