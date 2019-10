Astros de Houston arruinan el regreso de la Serie Mundial a Washington

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con salvamento del mexicano Roberto Osuna, los Astros de Houston obtuvieron su primer triunfo en la Serie Mundial al vencer 4-1 a domicilio a los Nacionales de Washington.

En el primer juego disputado en Washington en 86 años, los visitantes le arruinaron la noche a los Nacionales mientras que, en su primera participación en una Serie Mundial, el derecho Roberto Osuna tuvo un relevo casi impecable.

El pitcher sinaloense sacó los tres últimos outs del encuentro: dominó con fly al central a Trea Turner, toleró hit de Adam Eaton, dominó con elevado de foul a Anthony Rendón y ponchó al novato estrella Juan Soto.

Haber mandado a la loma al venezolano Aníbal Santiago le costó caro a los Nacionales. Desde el primer episodio, los Astros le encontraron la pelota y con un batazo corto de Josh Reddick al jardín izquierdo Carlos Correa anotó la primera carrera desde la segunda base.

José Altuve abrió el segundo capítulo con doblete y alcanzó la tercera almohadilla en error del jardinero izquierdo Juan Soto. Con un infieldhit de Michael Brantley el venezolano timbró en la registradora la segunda de la novena texana.

A pesar de que no tuvo una salida sólida, Zach Greinke logró contener los bats de los Nacionales. En la cuarta, le dio base por bales a Ryan Zimmerman y luego Víctor Robles conectó triple hacia el jardín izquierdo para poner los cartones 2-1.

De inmediato Houston respondió con otra carrera: otra vez sencillo de Brantley empujó a Altuve con la tercera.

En la quinta entrada, Greinke aceptó sencillo de Adam Eaton y luego el venezolano Asdrúbal Cabrera le pegó un doblete con el que Eaton llegó a tercera.

Ya con dos outs, el manager A.J. Hinch llamó al montículo a Josh James, quien ponchó a Zimmerman para apagar el fuego y con labor de un tercio al final se apuntó el triunfo.

En la sexta, un jonrón solitario del receptor Robinson Chirinos puso el encuentro 4-1.

Greinke se fue sin decisión al lanzar 4 entradas y dos tercios con 7 hits, 1 carrera, 3 base por bolas y 6 ponches y Aníbal Santiago cargó con la derrota. Trabajó 5 entradas y un tercio, le dieron 10 hits –uno de ellos jonrón–, aceptó 4 carreras limpias, concedió una base por bolas, y abanicó a cuatro.

Para el juego 4 de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington mandarán a la loma al zurdo Patrick Corbin. Por Houston abrirá el mexicano José Urquidy.

