Senador de EU preferiría ir a Siria antes que a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el asesinato de nueve personas de la familia LeBarón en México, el senador estadunidense Lindsey Graham declaró este martes que preferiría “ir a Siria” antes que a México.

“Sé que hay algunas parte de México (…) que preferiría ir a Siria en lugar de México. Hay algunos lugares allá que están fuera de la ley”, declaró el legislador republicano por el estado de Carolina del Sur.

Senator Lindsey Graham (R-SC) says he'd rather "go to Syria" than parts of Mexico after nine Americans were killed in an attack by suspected cartel members https://t.co/PA24ap2JXF pic.twitter.com/BLCbNy9SQt

“No sé si estos cárteles están enlistados como organizaciones terroristas en nuestra ley, pero después de lo de ayer, deberían estarlo”, aseguró Graham en una declaración que ha sido ampliamente difundida por los medios estadunidenses.

Su afirmación se suma a la del también senador republicano y excandidato presidencial Mitt Romney, quien afirmó: “Estoy de acuerdo con el presidente (Donald Trump) cuando dice que México realmente tiene que esforzarse y perseguir a algunos de estos cárteles y detener este creciente nivel de violencia”.

Sen. Mitt Romney on members of an American family killed in ambush in Mexico: "I agree with the president when he says Mexico has to really knuckle down and go after some of these cartels and stop this escalating level of violence." https://t.co/Qtx7Eqpc3Q pic.twitter.com/cx6LFbdEIA

— ABC News (@ABC) November 5, 2019