Terminar con la simulación en la CNDH, objetivo prioritario de Rosario Piedra Ibarra

MONTERREY, N.L. (apro).- Tras ser elegida por el Senado de la República como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra manifestó que su objetivo inmediato será terminar con la simulación en el organismo.

Cuando rinda protesta, la próxima semana, su primera tarea, dijo, será evaluar la situación de los derechos humanos en México y rodearse de un equipo de personas comprometidas con la causa.

“Vamos a terminar con la simulación, en primer lugar. (…) Vamos a tener que conocer lo que hay y ver la situación real de los derechos humanos en el país. Pero también tengo que comenzar por rodearme de personas que estén comprometidas con el trabajo que vamos a realizar y que francamente será titánico”, subrayó la regiomontana en entrevista telefónica efectuada esta tarde.

Luego de manifestar su alegría por la designación en la Cámara alta, para el periodo 2019-2024, la activista sostuvo que siente un gran compromiso para cumplir con la encomienda, y lo hará siguiendo su propia conciencia, en primer término.

“Por supuesto que me siento comprometida por mi nombre. Y aunque yo no soy mi madre (la también activista Rosario Ibarra), tengo muy presente lo que ella representa y también mi hermano (el desaparecido Jesús), pero sobre todo voy a trabajar de acuerdo con mi conciencia, buscando que lleguemos a la verdad y a la justicia en el país. Me siento muy comprometida con lo que viene”, expresó.

Piedra Ibarra, de 68 años de edad, fue electa en el Senado de la República, en tercera ronda de votación, por mayoría calificada. De 114 votos, 76 fueron para ella, 24 para Arturo Peimbert y ocho para José de Jesús Orozco. Hubo seis abstenciones.

En entrevista con Apro, la semana pasada, la hija de doña Rosario afirmó que su candidatura a diputada por Morena, partido al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador, no impedirá que cuestione a cualquier autoridad –incluso la presidencial– en su encomienda por traer justicia y hacer que prevalezcan los derechos humanos en todo el país.

En esa ocasión también destacó que buscará dotar de dientes el organismo de derechos humanos, pues las recomendaciones son sistemáticamente ignoradas por los funcionarios que las reciben, dado que desatenderlas no implica responsabilidad legal.

En su cuenta de Twitter @RosarioPiedraIb, la designada señaló que inicia una etapa renovada de los derechos humanos en la República Mexicana: “Un nuevo período para los derechos humanos comienza el día de hoy. Agradezco de corazón a la gente que deposita en mí su confianza y tengan por seguro que trabajaré de la misma forma en que lo he hecho por más de 40 años. Que este logro, sea de todas y todos”.

Piedra Ibarra sustituirá a Luis Raúl González Pérez a partir del próximo viernes 15 y hasta el 2024

