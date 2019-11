Designación de Rosario Piedra, abre la posibilidad de que la CNDH deje de ser una pantalla: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la designación de Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y aseguró que no intervendrá con su labor.

“Nosotros, por principios, nunca le pediríamos que se ocultara una investigación en derechos humanos. Lo que queremos es que haya justicia, que no haya corrupción. No nos atreveríamos a pedirle algo ilegal, no queremos nosotros tener achichincles, no queremos tener funcionarios serviles”, aseveró el mandatario en su tradicional rueda de prensa.