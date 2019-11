AMLO desestima caída en el consumo privado; “hay más dinero circulando abajo”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “abajo, en el pueblo”, “ahora hay más dinero circulando”.

Luego de que este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diera a conocer que el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) disminuyó 0.3% durante agosto, respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas; el mandatario aseguró que “tiene otros datos”.

“Tengo otro dato. Abajo, en el pueblo, tiene afortunadamente, recursos, desde luego que hay pobreza, muchas necesidades, pero ahora hay más dinero circulando abajo, que antes y eso lo puedo probar, primero porque se están dispersando fondos en beneficio de los pobres, como no se hacía antes. Este año se van a destinar 300 mil millones de pesos”.

Y refirió todas las cifras de los programas sociales de su gobierno:

“Imagínense lo que es destinar 125 mil millones de pesos en pensiones para adultos mayores o 20 mil millones para 200 mil sembradores del sureste, nada más en Chiapas; 80 mil sembradores que están recibiendo un jornal de cinco mil pesos mensuales, constante, no es empleo temporal. 11 millones de becas, 65 mil millones de pesos”.

López Obrador no quedó ahí, “900 mil aprendices, jóvenes que son contratados, que tienen trabajo de aprendices, recibiendo tres mil 600 pesos mensuales. Esto complementado con la llegada de remesas en la historia. Tengo información de abajo, donde en las rancherías, en los pueblos sacrificaban una res cada semana, ahora dos, porque hay un poco más de recursos”.

Entre sus “otros datos”, el mandatario platicó que “Carlos Slim, a ver si con esto resulta suficiente para los expertos, me dice que se está incrementando el consumo de los que usan el teléfono, más barato, más sencillo. Tengo otros datos”.

Para el mandatario, el dato relevante del Inegi radica en que por cinco meses se mantiene la inflación a la baja y dentro de los márgenes del Banco de México (del 3%, más-menos un punto porcentual)

“Lo que dice el Inegi, podría significar la reducción en las tasas de interés, pero eso es una decisión soberana, independiente del Banco de México, no me vayan a culpar de que estoy queriendo influir en las decisiones del Banxico para que baje sus tasas”, lanzó.

El tabasqueño remató que “esa información del Inegi, ayuda a entender lo que está sucediendo. Es muy importante destacar todos los datos, no uno. Imagínense la importancia que tiene de que no tengamos un problema de inflación, que el peso no se deprecie, la importancia que tiene que se estén creando empleos, que esté aumentando el salario”.

