Se dará con los responsables del asesinato de diputado del PRI, reitera Cuitláhuac García

XALAPA, Ver. (apro).- Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, aseguró que no quedará impune el asesinato del diputado local del PRI, Juan Carlos Molina Palacios, ultimado a balazos el fin de semana a las afueras de su rancho en Jamapa.

Entrevistado en Xalapa, García Jiménez se abstuvo de opinar si fueron integrantes de Los Zetas sus victimarios o alguna otra célula de la delincuencia organizada.

“Nosotros tenemos que ser respetuosos, para nosotros el diputado Juan Carlos Molina era un representante popular y tengo que actuar de esa manera, la Fiscalía investigará las motivaciones de aquellos que lo ultimaron y nosotros con todo el castigo que la ley permita”.

En la última década en Veracruz habían sido asesinados una veintena de expresidentes municipales, alcaldes en funciones y ediles, pero el caso de Juan Carlos Molina representa el primer homicidio contra un diputado.

García Jiménez soslayo que ya hay avances en la investigación, por lo que hoy mismo sostendrá una reunión con la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadans, para conocer de primera mano la información.

“En unos minutos me voy a reunir con la fiscal, pero por lo delicado del tema hay algunas cuestiones que no se pueden dar a conocer. Es un hecho lamentable y hay que tomarlo con la gravedad que amerita, no se olviden que tuvimos una situación similar, guardando sus diferencias, con el asesinato de una alcaldesa de Mixtla de Altamirano”.

Durante la entrevista con la prensa local, Cuitláhuac García también habló de los avances de la investigación ante la masacre ocurrida el 27 de agosto en un table dance en Coatzacoalcos, donde 30 personas perdieron la vida.

García confirmó que sólo hay una persona detenida.

“Y la banda que presumiblemente andaba con esas formas también fue detenida, desbaratada pero no sabemos cómo van las investigaciones, si tenían relación o no con el suceso pero la banda fue detenida”, agregó el mandatario.

BAG

/FIN DE NOTA/

Comentarios