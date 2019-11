Evo Morales recibió visa humanitaria: Segob; aún no solicita ser refugiado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que se otorgó visa humanitaria a Evo Morales, expresidente de Bolivia, lo mismo que al exvicepresidente, Álvaro García, y la exministra de Salud, Gabriela Montaño.

“En el ámbito de nuestras responsabilidades, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, ya le otorgó a (Morales) una visa humanitaria. Como lo hemos estado haciendo con algunos de los migrantes, él ya tiene una visa humanitaria, lo que le da la calidad de estar legalmente en nuestro país, informó la funcionaria.

Sánchez Cordero aclaró, en entrevista en la Secretaría de Gobernación, que Morales no ha solicitado, hasta ahora, ser refugiado. “Ahorita únicamente tenemos visa humanitaria y él nos dirá si quiere solicitar el refugio o no, no sabemos, todavía no sabemos”.

La secretaria de Gobernación reconoció que habrá más bolivianos a los que se les otorgará visa humanitaria, como la familia de Morales que “seguramente” vendrá a México.

