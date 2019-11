No renunciaré a Morena, la militancia no es impedimento para dirigir la CNDH: Rosario Piedra

MONTERREY, NL (apro).- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, aclaró que solicitó únicamente licencia a Morena y no presentó su renuncia, porque así se lo permite el pleno ejercicio de sus derechos políticos, una condición que no le impide legalmente asumir el puesto que actualmente ocupa.

Luego de que el jueves emitiera un comunicado en el que da a conocer que pidió licencia en el partido Morena, la recién nombrada titular de la CNDH precisó que efectuó el trámite el pasado 7 de noviembre.

En entrevista, señaló que sus detractores “inventan” acusaciones con base en información que sabían y que ahora difunden con el propósito de afectarla.

“Pedí licencia el 7 de noviembre si mal no recuerdo, porque no tengo la fecha a la mano. Pero aclaro que pedir licencia no es impedimento para asumir este puesto. Están inventando muchos asuntos que ellos conocían desde que me registré como candidata. Nunca negué mi militancia, dije que seguía ahí (en Morena) activa, porque es un derecho político, un derecho humano, la militancia”. “No (voy a renunciar), no tengo por qué. Es licencia y, es más, ni obligada estoy a pedirla. No es impedimento, pero lo hago porque no voy a poder con los dos encargos y priorizo la lucha de los derechos humanos, como siempre lo he priorizado”, dijo y agregó que está afiliada a Morena desde la fundación del partido.

Después de que rindió protesta el pasado martes, la regiomontana fue impugnada por senadores del PAN, algunos de los cuales señalaron que estaba inhabilitada para ocupar el puesto, porque supuestamente violentaba el Artículo 9 Fracción IV de la Ley de la CNDH que demanda al titular de la comisión: “No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”.

Al respecto, Piedra aclaró que sí ocupó un puesto directivo en Morena, pero hace cuatro años.

“Lo que me impediría llegar es que estuviera en un cargo de dirección. Estuve. La ley marca que haya estado en un año previo. Estuve del 2012 al 2015 en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en la Secretaría de Derechos Humanos, ese sí es un cargo de dirección, pero ya pasaron cuatro años de que no estoy en un cargo de dirección”, explicó.

También le respondió a quienes cuestionan que formara parte del Consejo Nacional de Morena, al señalar que ese puesto no es impedimento para ejercer la presidencia de la Comisión.

“El Consejo no es un órgano de dirección. Te digo que andan buscando a ver qué me encuentran. Estaba, porque ya pedí licencia. Estuve en los Consejos Estatal y Nacional, porque primero debes estar en el estatal para luego ser electa en el otro. Pero ninguno de los dos es órgano de dirección”, dijo la hija de Doña Rosario Ibarra.

“Yo vi mucho apoyo”

Sobre la sesión del pasado martes, cuando rindió protesta en la sede del Senado de la República, dijo sentirse contenta aunque los medios de comunicación difundieron más el desaguisado que ocurrió en el estrado que las manifestaciones de apoyo en el graderío.

“Todo lo vi con mucho orgullo. No enfocaron a las galerías que estaban llenas de colectivos que vinieron de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, de ciudadanos del Comité Eureka. Vi mucho apoyo pero los medios destacaron las protestas. Yo digo que tienen la libertad de protestar, pero no de violentar”, dijo, en referencia a los empujones que se vieron durante la ceremonia, en los que se vio involucrado el legislador panista Gustavo Madero.

Luego de rendir protesta, los periodistas le preguntaron su opinión sobre los periodistas asesinados en el presente sexenio de Andrés Manuel López Obrador, presidente emergido de Morena y de quien ella es abiertamente simpatizante. Piedra preguntó, asimismo, si había comunicadores privados de la vida, lo que le ocasionó reproches de parte de los medios, que la consideraron desinformada.

Al respecto, la titular de la CNDH dijo que sus palabras fueron tergiversadas, pues de manera permanente ella ha sido una luchadora social que se ha interesado en la violación de los derechos humanos en general, incluidas las de los periodistas.

“Es un absurdo. Precisamente después de la toma de protesta seguíamos en otro espacio del senado. Se me acercan infinidad de periodistas y compañeros que querían tomarse fotos conmigo y felicitarme. Había mucho ruido y muchos periodistas haciéndome preguntas a la vez. Era demasiado barullo. “Ese periodista que me estaba entrevistando me pregunta algo de los periodistas y yo quise reafirmar lo que me estaban preguntando, para no contestar algo inadecuado. Y le digo: ¿que si han matado muchos periodistas? Eso fue. Entonces ya me lo sacan de contexto. (Les respondí) que obviamente sí, que siempre lo hemos dicho”, expuso.

Agregó que a lo largo de los años ha expresado su repudio a la violencia ejercida en contra de los trabajadores de los medios.

“Siempre hemos dicho que en este país nos asesinan no solo a periodistas, si no a muchos disidentes y que eso era muy lamentable que se vulnere así la libertad de expresión y que, al contrario, necesitamos medios veraces e imparciales y que informen a toda la comunidad”, dijo.

Consideró innecesario desmarcarse del presidente López Obrador, después de que se ha mencionado reiteradamente que él la impuso, pues afirmó que no aceptará presiones y que su deber es con las víctimas.

“Nunca me he sometido en nada, ni ante nadie. Está muy claro que puedo coincidir con él y disentir en otras ocasiones. Me debo a las víctimas y es a ellas a las que le tengo que responder, no a grupos de presión y si las víctimas están de acuerdo en lo que piden y se les resuelve, es a lo que me tengo que deber. Escucharé a todos y si están fundamentadas sus protestas, obviamente las tomaré en cuenta, pero que estén hechas con fundamento, no que me saquen de contexto, como esto que hicieron, lo de los periodistas”, dijo.

Rechazó opinar sobre las impugnaciones que hay sobre el proceso para seleccionarla, pues existen voces que señalan que hubo irregularidades en el conteo de los votos entre los senadores.

“Eso es una respuesta que deben dar los senadores. Yo no participé en ese proceso. Ellos votaron y me entregaron una constancia. Me tomaron protesta pero no puedo opinar del procedimiento, estaría adivinando sobre este hecho. Los senadores te pueden dar una versión oficial”, puntualizó.

