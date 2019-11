Ante wixáricas, AMLO se compromete a solucionar conflictos agrarios

MEZQUITIC, Jal. (proceso.com.mx).- En el evento Diálogo con el Pueblo Wixárika que realizó en Mezquitic, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar solución a los conflictos agrarios, y en caso de proceder, se otorgue la indemnización correspondiente.

“Y el gobierno va a ayudar. Vamos a revisar los expedientes. Si ya está resuelto, si es cosa juzgada, lo que procede es la indemnización; y si es así, el gobierno va a apoyar para que se tengan los fondos de indemnización a los afectados. No vamos a actuar por la fuerza, nada por la fuerza. Vamos a resolver las cosas con diálogo” indicó el presidente.

Incluso ofreció el apoyo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro para llegar un acuerdo, y que funja como intermediario, Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

“Si les ofrece el gobernador que va a visitarlos, abran el diálogo y lleguen a un acuerdo; y también que Adelfo ayude como intermediario y se llega a un acuerdo entre todos. No hay que estarnos peleando, hay que buscar la unidad, yo creo que todos queremos la unidad con justicia”.

Afectados de los pueblos indígenas expusieron ante el mandatario federal que existen juicios ganados por el despojo de sus tierras, pero no les han devuelto la tierra ni recibido ningún pago.

López Obrador reiteró que a pesar de las protestas y bloqueos de campesinos en la Cámara de Diputados, la entrega de apoyos será de forma directa.

“Ya no se va a entregar nada a las organizaciones, nada con intermediarios la gente va a tener su tarjeta y va a recibir el apoyo que le corresponde. Nada de que: ‘Yo soy de la Organización Independiente de Jalisco y dame a mí el dinero y yo se lo voy a repartir a la gente’. No, primo hermano, así no, porque así no llega o llega incompleto, llega con moche, con piquete de ojo. Va a ser directo” insistió.

Agregó que “por eso ahora tenemos un poco de protesta, porque está por aprobarse el presupuesto del año próximo y estaban mal acostumbrados”.

En su gira por Mezquitic estuvo acompañado del gobernador, Enrique Alfaro con quien dijo tener muy buena relación.

“Comentarles también que llevamos buena relación con el gobernador de Jalisco. No tenemos diferencias con Enrique Alfaro porque no podemos pelearnos. Imagínense si cada quien agarra su rumbo, si nos peleamos, ¿quién pierde? El pueblo. Cuando hay elecciones está permitido que cada quien participe en su partido. Pero partido, como su nombre lo indica, viene de parte, es una parte; gobierno es todo y tenemos que trabajar juntos”. comentó el presidente.

En el evento que se realizó en la Unidad Deportiva Mezquitic un grupo de alrededor de 50 personas que manifestaron contra Enrique Alfaro por su falta de atención y la imposición de programas.

En respuesta, el gobernador jalisciense comentó “no aceptamos chantajes ni cierre de escuelas, no se le puede negar el derecho a los niños a estudiar, no vamos a aceptar amagues, vamos a cumplir nuestra palabra, pero no con falta de respeto a la relación que hemos construido”.

Incluso dijo que había 32 millones de pesos para apoyar a las comunidades como de Santa Catarina, pero la autoridad tradicional, aseveró “se negaron a recibir un solo peso de obras para salud, para educación, para camino, que hoy estamos haciendo en otras comunidades. En el respeto se funda la relación de trabajo”.

Sin embargo, los inconformes le gritaron “mentiroso”, y negaron los dichos de Enrique Alfaro. Seguidores del gobernador lanzaron porras para contrarrestar las protestas.

