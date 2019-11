Barbosa habría impuesto funcionarios a Patjane, revela audio

PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).- Un audio filtrado a la prensa revela que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta habría impuesto al Ayuntamiento de Tehuacán una serie de cambios de funcionarios en su administración, en las semanas previas a la detención del edil Felipe Patjane Martínez, confirmada este día.

Al tiempo que la Fiscalía General del Estado puso al edil a disposición de un juez de control de Tehuacán, este audio revelaría la intromisión del gobierno de Barbosa Huerta en el conflicto que vive ese municipio gobernado por Morena.

En un comunicado, la FGE informó que Patjane es señalado por los delitos de uso ilícito de facultades y atribuciones en agravio del Ayuntamiento de Tehuacán, en base a una investigación realizada por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

La grabación corresponde a una conversación sostenida por el secretario de Gobernación del Estado, Fernando Manzanilla Prieto y el regidor de Hacienda de Tehuacán, Víctor Cannán Barquet.

En esa plática telefónica, Manzanilla le hace saber a Cannán que el mandatario poblano está “preocupado y molesto” por la versión de que un grupo de regidores pretendían remover a funcionarios municipales que el propio Barbosa había pedido a Patjane que nombrara en el Ayuntamiento de Tehuacán.

“Me buscó el gobernador hace rato y está muy preocupado por los asuntos allá”, dice Manzanilla al regidor, “tú sabes, en su momento se le pidió al presidente (Felipe Patjane) que él hiciera varios cambios y se incorporó a varias gentes que él (Barbosa) designó a distintas posiciones dentro del ayuntamiento”.

“Y hace un rato me marcó, de hecho ya van dos veces que me marcan en los últimos 10 minutos, y me dice oye, estoy muy preocupado porque ahora quieren remover a la gente, (son) los regidores y hace un rato hablé con el presidente municipal y me dice que no es un tema mío (del edil), es de los regidores, del grupo que lidera Víctor Canaán y demás, bueno, transmitirte la enorme preocupación del gobernador en este asunto”, agrega Manzanilla.

El Secretario de hecho hace referencia a que Barbosa Huerta está muy pendiente de lo que ocurre en Tehuacán, debido a que es “su tierra” y que está “preocupado y molesto” porque quieren sacar a la gente que él había nombrado en la administración municipal.

En el material enviado de manera anónima a distintos medios de comunicación, se escucha a Cannán explicar que sí existe una protesta de regidores debido a que la tesorera de ese municipio, María del Carmen Siliceo Rodríguez, le había pedido la renuncia a él a nombre del gobernador y que incluso lo había amenazado con meterlo a la cárcel si no lo hacía.

“Me la pidió desgraciadamente en nombre del gobernador, me aseguró, y me aseguró y me aseguró que el gobernador, así me dijo, yo traigo la instrucción, a mí me lo dijo el gobernador. (Si) Usted no quiere obedecer ahorita paso el reporte con el gobernador, por eso se desata esto, porque a final de cuentas ella no es la instancia”, dice Cannán.

Es entonces que el secretario trata de convencer al regidor que el mandatario poblano no dio ninguna instrucción en su contra y que la amenaza de la tesorera se debió a un “error”, pero al mismo tiempo le solicita que ya no pidan más la salida de Siliceo Rodríguez, quien de acuerdo a versiones periodísticas fue uno de los funcionarios que llegó al Ayuntamiento de Tehuacán por instrucciones de Barbosa Huerta.

“Él me dijo, no me explicó que había un tema contigo”, trata de justificar Manzanilla”, “èl no me dijo nada de lo tuyo. Lo único que sí me dijo: yo di una instrucción de una serie de gentes (nombramientos) y no voy a aceptar que ahora decidan que no. No me tocó el tema tuyo, de que te hubiera pedido absolutamente nada, eso no me lo tocó”.

Esta plática coincide con una serie de cambios en el Ayuntamiento que había hecho Patjane en los días en los que agravó el conflicto de ese municipio. El día 1 de noviembre, el edil despidió a la Tesorera y a otros titulares de dependencias como Recursos Humanos y la Secretaría General del Ayuntamiento que se presume fueron los cargos que había decidido el gobernador.

El 4 de noviembre Patjane ya no hizo apariciones públicas y se manejó la versión de que había acudido al Senado a pedir el apoyo político de Ricardo Monreal y de Alejandro Armenta contra una supuesta campaña política emprendida por Barbosa en su contra.

El 11 de noviembre, volvió a despachar en el municipio, sólo para anunciar que la reinstalación de los funcionarios que había destituido unos días antes.

De acuerdo a versiones de personajes allegados a Patjane, el edil acordó los cambios de funcionarios en su administración con el gobernador supuestamente para “corregir” el rumbo de su administración que Barbosa había criticado desde la campaña de este año por haber incorporado a panistas y priistas y por supuestos malos manejos.

Sin embargo, según esta versión, una vez adentro de la administración municipal, estos incondicionales de Barbosa habrían “tendido un cuatro” a Patjane para exponer o manipular documentación que facilitara la denuncia en su contra ante la Fiscalía, cuando apenas tiene un año de su período al frente de la comuna.

Cabe recordar que Patjane fue señalado como uno de los alcaldes que en la campaña interna de Morena apoyó las aspiraciones del senador Alejandro Armenta a la candidatura a gobernador, que finalmente obtuvo Barbosa.

Además, el suplente del edil detenido la noche del viernes, es Andrés Artemio Caballero, quien aseguran es sobrino de la esposa de Barbosa, Rosario Orozco Caballero, por lo que, al estar preso, sería su familiar quien estaría en posibilidades de tomar el cargo.

Además de la denuncia en contra de Patjane ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción, hay en el Congreso local, donde Morena tiene mayoría, dos solicitudes de revocación del mandato en contra del Alcalde de Tehuacán: una de ellas presentada por los regidores del Cabildo y otra por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

