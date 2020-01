Primer macrosimulacro 2020: nueve crisis nerviosas y fallo en el 2% de altavoces (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el primer macrosimulacro del 2020 realizado en la capital mexicana falló el 2% de los altavoces que emiten la Alerta Sísmica, además de que 9 personas presentaron crisis nerviosas y se registraron algunas caídas no graves, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia en el C5, explicó que sonaron 12 mil 118 altavoces instalados en toda la ciudad, que representa el 98% del total, es decir, 2 mil 470 no funcionaron debido a fallas técnicas, a que son de los más antiguos o de “la primera generación” y no han sido actualizados con la nueva tecnología, o bien, que en la zona donde están no había energía eléctrica.

El coordinador del C5, Juan Manuel García, reconoció que registraron al menos 350 reportes de altavoces que sonaron con poco volumen y se comprometió a revisarlos.

Inicia primer macrosimulacro del 2020 en el zócalo capitalino. Habitantes de Iztapalapa aprovechan para protestar contra altas tarifas eléctricas. Vía ⁦@revistaproceso⁩ pic.twitter.com/DbUDe7xaU6 — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) January 20, 2020

Sheinbaum Pardo comentó que, aunque todos los altavoces están en constante revisión, se pondrá especial atención en los que tuvieron la falla. Destacó que del macrosimulacro de septiembre del 2019 al de hoy, se pasó del 96% al 98% de efectividad, por lo que previó que para el segundo simulacro de este año, en mayo próximo, ya funcione el 100%.

Agregó que, a diferencia del de hace cuatro meses, en el ensayo de este lunes se bajó el tiempo de evacuación de edificios de 7 a 6 minutos. Además, comentó que el gobierno capitalino ya tiene un Plan General de actuación con las secretarias de Marina (Semar) y Defensa Nacional (Sedena), que ya se tienen divisiones de actuación por regiones y hay “mayor organización y comunicación” con los ciudadanos.

La jefa de gobierno ⁦@Claudiashein⁩ salió de su oficina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se paró unos segundos en el Zócalo y caminó a su auto estacionado frente a la SCJN para dirigirse al C5 a supervisar desarrollo del macrosimulacro. Ví ⁦@revistaproceso⁩ pic.twitter.com/foEIY62bwh — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) January 20, 2020

“En general, el macrosimulacro fue exitoso, hubo mejoras respecto a septiembre, pero todavía tenemos algunos temas que tenemos que corregir, y sobre todo, mayor información a la población, que es algo fundamental”, dijo.

Reconoció que aún faltan acciones que corregir, por ejemplo, que haya más información y educación a los habitantes para que participen y no se presenten crisis nerviosas entre quienes no sepan cuando se trata de un simulacro.

Agregó que también falta alentar la participación de las empresas y sus trabajadores para que sepan cómo actuar en caso de un verdadero sismo.

“Los simulacros son para saber cómo actuar al momento de un verdadero sismo… nos sirven para estar mar preparados”, tanto el gobierno, como los capitalinos, reiteró.

La jefa de gobierno descartó que por el momento se piense en hacer simulacros “sorpresa” para crear más conciencia de participación entre los capitalinos. Por el contrario, los alentó a participar.

Baja participación de voluntarios

Sheinbaum Pardo destacó que en la simulación -que comenzó a las 11 horas de este lunes- participaron alrededor de 8 millones de personas, entre ellas, de los 16 mil 859 edificios registrados y de 329 mercados públicos, además de embajadas, escuelas y sistemas de transporte público.

No obstante, admitió que solo participaron en el simulacro 250 personas -10%-, de las 2 mil 500 registradas como voluntarios en la plataforma Sentika, creada por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

Por otra parte, la jefa de gobierno dijo que habló por teléfono con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo, para coordinar el desarrollo del simulacro y reiterar el “estado de fuerza de tarea” del gobierno federal lar apoyar en la capital.

Luego, reconoció el trabajo de los elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y del Heroico Cuerpo de Bomberos, por su trabajo en los cuatro escenarios de emergencia que previó el gobierno, entre ellos, el rescate de una persona en un edificio en Tlatelolco.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, informó que el gobierno tiene 415 equipos de búsqueda y rescate, con personal capacitado para actuar en caso de un sismo que provoque el colapso de edificios, particularmente en los que están catalogados como de riesgo.

En tanto, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva, explicó que se adoptó un sistema usado en Japón para hacer revisiones rápidas de la estructura de los edificios luego de un sismo verdadero, para tener una primera idea del daño que este pueda ocasionar y, a partir de entonces, tomar decisiones al respecto.

Gabinete de seguridad sesiona en la Sala de Crisis del C5, tras primer macrosimulacro del 2020 via @revistaproceso pic.twitter.com/LScSqD66fr — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) January 20, 2020

