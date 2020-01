Javier Sicilia: las víctimas de la violencia no son un show

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de recibir a los participantes de la Caminata de la Paz el domingo 26, el poeta Javier Sicilia rechazó que se califique de “show” la demanda de atender la emergencia nacional y la tragedia humanitaria de las miles de muertes, desapariciones y desplazamientos por la violencia surgida a raíz de la declaración de guerra contra el crimen organizado.

Este lunes en su conferencia matutina el presidente López Obrador anunció que no recibirá a Sicilia, Julián LeBarón y otros integrantes de la Caminata por la paz que saldrá de Cuernavaca el 23 de enero para llegar al zócalo de la Ciudada de México el 26.

López Obrador dijo que no los recibirá como lo pidieron para cuidar la “investidura presidencial” de cualquier exabrupto de algunos de los integrantes de dicha caminata que plantean entregar la demanda de recibir justicia.

“Pueden entrar a Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico”, dijo López Obrador.

En un mensaje Sicilia agradeció al primer mandatario el ofrecimiento de dar seguridad a los manifestantes, pero expresó su preocupación de que se les considere un “show” o un espectáculo con fines propagandísticos, como los consideró López Obrador.

“Cerca de 300 mil homicidios y feminicidios, más de 66 mil desaparecidos y desaparecidas (alrededor de 40 mil y más de cinco mil respectivamente, durante el primer año de tu gobierno), las más de tres mil fosas clandestinas y el más de un millón de desplazados por la violencia, no son un show ni una cuestión de propaganda, sino una realidad terrible y dolorosa que sigue creciendo y que corre el riesgo de destruirnos como nación”, señaló Sicilia.

Aseguró que dicha emergencia nacional rebasa la capacidad del gabinete de seguridad, cuyos integrantes, como anunció López Obrador, serán los responsables de recibir a la caminata en Palacio Nacional.

“Esta realidad atroz y de la máxima prioridad para el país debe ser abrazada por el presidente, mediante una política de Estado basada en mecanismos extraordinarios de Verdad y Justicia, que sobrepasan al gabinete de seguridad y que sólo el presidente puede asumir. Por ello y contra lo que puedas pensar, no buscamos dañar la investidura presidencial –jamás lo hemos hecho, ni siquiera con el primer responsable del horror que hoy vivimos. Todo lo contrario, estamos apelando a esa investidura para apoyarla en la inmensa responsabilidad que lleva consigo. Nadie va a faltarle al respeto al presidente”, sostuvo Sicilia quien convocó a la caminata.

“No estamos –volvemos a repetirlo una vez más–contra ti, sino contra la violencia, contra la impunidad, contra el horror y la mentira. Quien diga lo contrario violenta y malversa la palabra. No temas, presidente, confía, llama a la unidad nacional”, pidió el poeta y escritor a quien le mataron a su hijo en Morelos en 2011.

“No está entendiendo”

“Es lamentable, el presidente no está entendiendo, no puede decir que las víctimas son un show, que la sangre de este país es un show, que los 40 mil asesinados, nada más en su sexenio, en lo que va de su sexenio, y los 5 mil y pico de desaparecidos son un show, que la necesidad de una política de Estado en materia de verdad, justicia y paz sea un show”, dijo en entrevista.

El poeta y activista dijo que López Obrador no ha entendido que la agenda que llevan como parte de la Caminata por la Verdad, Justicia y Paz no se reduce a la estrategia de seguridad.

“El presidente no está entendiendo que el tema no es la seguridad, es una agenda de política de Estado que teja la verdad y la justicia que han estado ausentes o enfrentadas por casos igual que los casos de las víctimas y no está entendiendo que tenemos que ir hacia las causas y que está implicado con la verdad y la justicia”, expresó.

Sicilia agregó que la intención de la movilización que saldrá de Cuernavaca el próximo 23 de enero no es golpear la figura del presidente:

“Necesita escuchar, nadie va a aplastar su investidura, jamás hemos golpeado la investidura presidencial, ni en los momentos en donde realmente hubo una confrontación que fue con Calderón o con Peña Nieto en el caso de Ayotzinapa, ni siquiera ahí, que merecía probablemente ser golpeada la investidura, nunca hemos tocado la investidura presidencial”.

Reducir el discurso a un problema de seguridad, “es verdaderamente lamentable por parte del Presidente, no es un asunto con el secretario Durazo. Es un asunto con una política de Estado que sólo él tiene la capacidad de poder entender y mandatar, pero si no está presente es imposible casi explicarle lo que llevamos.

“Pese a eso vamos a ir y vamos a mandarle esos mensajes al presidente: nadie quiere humillarte, presidente, nadie quiere golpear tu investidura, no puedes reducir esto a un show, es la realidad del País, la emergencia nacional y la tragedia humanitaria lo que está en juego, no tu investidura, ni tu persona, ni la persona de nadie en el sentido de un show, es el dolor de la nación el que está en juego”.

