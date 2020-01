Vive Latino 2020, un festejo musical sin discriminación

CUIDAD DE MÉXICO (apro).- Dos mil veinte conectará la amplia diversidad de géneros sonoros actuales en el Festival Vive Latino, desde el dueto Rodrigo y Gabriela hasta el neorupestre Armando Palomas; los gruperos Tucanes de Tijuana; las cantautoras Ely Guerra y Madame Récamier; los sudamericanos Carlos Vives, Gustavo Santaolalla, Andrés Calamaro y Vicentico; Yucatán A-Go Gó, Babasónicos, Rebel Cats, Salón Victoria y Little Jesus, más los consagrados Guns N’Roses, Bersuit Vergarabat y The Cardigans.

El Vive Latino mantendrá así su esencia como un espacio de conciencia social, política y ecológica, donde confluirán en el Foro Sol, sin distinciones, a todos aquellos a quienes aman el rock y la música de ayer y hoy.

Durante conferencia de prensa para la presentación de la edición 21 del Festival Vive Latino (14 y 15 de marzo 2020), Jordi Puig, director del encuentro, destacó que ecológicamente será una festividad en la cual no se usarán popotes, separando residuos y ocupando utensilios biodegradables.

Enmarcó que en materia de equidad y paridad de género la producción está liderada por mujeres, además de que desde sus orígenes “el Vive” goza de una apertura musical con presencia femenina:

“Es algo completamente natural para nosotros, pues desde el 98 nuestro equipo estaba conformado por un montón de chavas y había artistas mujeres. Para nosotros no es un esfuerzo, siempre ha habido artistas mujeres al igual que hombres”.

Asimismo, Puig resaltó que siempre han buscado diferenciarse de otros festivales de competencia precisamente al detonar conciencias, ya que “es un evento con bastante carga social”. Para ello, en inclusión seguirán zonas a personas con discapacidad como parte fundamental en el Foro Sol, además de repetir “El Parque”, donde los padres de familia pueden llevar a sus hijos de todas edades.

En el plano cultural, Jordi subrayó que este 2020 lograron una alianza con el Fondo de Cultura Económica que dirige el escritor de novela negra Paco Ignacio Taibo II, con lo cual instalarán una librería en donde los adeptos a las buenas lecturas encontrarán colecciones especiales centradas en la música. En tal crecimiento constante, esta edición incluirá un escenario más en el Foro Sol, además de que el Vive Latino este 2020 aterrizará en España, ocupando la Expo Zaragoza el 11 y 12 de septiembre.

Para México la fiesta se concretará –como es tradición– en el Foro Sol, en apertura el sábado 14 de marzo con una la larga lista de bandas como:

31 Minutos, All Them Witches, Bersuit Vergarabat, Carlos Vives, Charles Ans, Chetes, Chico Trujillo, Cuarteto de Nos, Damas Gratis, Duki, El Poder del Barrio, Elefantes, Fangoria y Francisca Valenzuela.

También se podrán ver a Guns N’ Roses, Hamac Caziim, Jupiter & Okwess, Little Jesus, Los Daniels, Mexfutura, Negro y Las Nieves de Enero, Odio a Botero, Rebel Cats, Rey Pila, Reyno, Rubytates, Say Ocean, She Wants Revenge y Sho-Hai.

Además tocarán The Cardigans, The Phantom Four, The Rasmus, The Warning, The Wookies, Usted Señálemelo, Valsian, Vetusta Morla, Vicentico y Yucatán a Go-Go.

En tanto, el domingo 15 de marzo desfilarán: 31 Minutos, Ambar Lucid, Andrés Calamaro, Armando Palomas, Axel Catalán, Babasónicos, Batallas de Campeones, Biznaga, Black Pumas, Bratty, Carlos Sadness, Cultura Profética, Desorden Público, Disidente y DLD.

Se suman Ed Maverick, Ely Guerra, Feria de Frescos, Flor Amargo, Gera MX, Girl Ultra, Golden Ganga, Gustavo Santaolalla, Indios, Kary Pamyu Pamyu, La Bruja de Texcoco, La Doble A, La Garfield, Leiva y Los Tucanes de Tijuana.

Del mismo modo reventarán Madame Récamier, Milky Chance, Mogwai, Nortec: Bostich + Fussible, Pillanes, Porter, Portugal, The Man, Rodrigo y Gabriela, Salón Victoria, Salvador y El Unicornio, Silvana Estrada, Skott, Soulwax, Victoria Malawi, Zero Kill y Zoé (Unplugged).

