OMS descarta por ahora emergencia global por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que no declarará estado de emergencia global por el momento por el brote de coronavirus.

El grupo del organismo internacional consideró que es demasiado pronto para determinar que el brote surgido en China es una emergencia de salud pública internacional.

“No hay que equivocarse. Esta es una emergencia en China , pero aún no se ha convertido en una emergencia sanitaria mundial.

“La evaluación de riesgos de la OMS es que el brote es un riesgo muy alto en China y un alto riesgo a nivel regional y mundial”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Detalló que 584 casos han sido reportados a la OMS, incluyendo 17 muertes; 575 de esos casos y todas las muertes han sido reportadas en China, con otros casos reportados en Japón, la República de Corea, Singapur, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

“No estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional hoy. Como ocurrió ayer, el Comité de Emergencia se dividió sobre si el brote de un nuevo coronavirus representa una emergencia”, indicó Ghebreyesus.

“Sabemos que este virus puede causar una enfermedad grave y que puede matar, aunque para la mayoría de las personas causa síntomas más leves. Sabemos que entre los infectados, una cuarta parte de los pacientes han experimentado una enfermedad grave.

“La mayoría de los fallecidos tenían afecciones de salud subyacentes, como hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares que debilitaron su sistema inmunológico”, añadió.

“Todavía hay muchas cosas que no sabemos”

Ghebreyesus dijo que se tiene conocimiento de que hay transmisión de persona a persona en China, pero por ahora parece estar limitado a grupos familiares y trabajadores de la salud al cuidado de pacientes infectados.

“En este momento no hay evidencia de transmisión de persona a persona fuera de China, pero eso no significa que no sucederá”, aclaró.

“Todavía hay muchas cosas que no sabemos. No conocemos la fuente de este virus, no entendemos con qué facilidad se propaga y no entendemos completamente sus características clínicas o su gravedad”, reiteró.

Comentarios