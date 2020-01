AMLO condena “censura” de Morena a Muñoz Ledo en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que senadores de su partido hayan impedido el uso de la tribuna de la Cámara Alta al diputado Porfirio Muñoz Ledo durante la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Muñoz Ledo pretendía proyectar un video sobre la actuación de la Guardia Nacional en la contención de los migrantes centroamericanos en la frontera sur en donde, a su juicio, los uniformados hicieron uso indebido de la fuerza.

Pero la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la morenista Mónica Fernández, le negó el uso de la palabra.

“Prohibido prohibir”, dijo López Obrador al referirse a ese asunto en la conferencia mañanera de este viernes.

Y añadió:

“Si hiciera falta, mi recomendación es que se abran todos los foros y que hablen todos. Prohibido prohibir, o sea, no hay por qué censurar, nosotros no vamos a censurar a nadie”.

El mandatario defendió luego a Muñoz Ledo:

Sin embargo, a diferencia de lo que piensa el diputado federal, López Obrador aclaró que en su gobierno sí hay política de Estado.

Cuestionado sobre si se reuniría con Muñoz Ledo, el tabasqueño aclaró que ve difícil una audiencia con el legislador por cuestión de tiempo.

“Es lo mismo de la marcha por la Paz, busca que se atienda el problema de la inseguridad y la violencia, pero no tengo tiempo. No tengo oportunidad de atenderlos. Además, lo dije que no quiero que se vaya a faltar al respeto a la investidura presidencial. No hay que olvidar que tenemos adversarios”, puntualizó.