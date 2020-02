Echan a “Caminante” del gobierno de BC por caso Iguala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado jueves 23, el secretario general de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, citó en las oficinas de Tijuana al director de Centros de Reinserción Social (Cereso) en el estado, general en retiro Marcos Esteban Juárez Escalera, ‘Caminante’, para transmitirle la orden del gobernador Jaime Bonilla Valdez: separarse del gobierno a partir de ya.

Para el viernes 24 Juárez Escalera había convocado a una comida a funcionarios de la dirección que encabezaba: directores de reclusorios, custodios y administrativos. Su idea, según algunos de los convidados, era “reforzar” los lazos laborales, ahora que está en el ojo del huracán.

Seis días antes, ZETA reveló parte de la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde ubica a Juárez Escalera como enlace informativo entre criminales y policías la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando fueron desaparecidos los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Pese a ello, Rodríguez Lozano y Bonilla Valdez mantuvieron a “Caminante” en el gobierno bajacaliforniano, sin embargo, la visita que hizo el miércoles 22 a Tijuana el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, fue decisiva para la salida del sospechoso de participar en los hechos de Ayotzinapa. Una fuente gubernamental confió que Durazo recomendó al gobernador sacar a Juárez Escalera.

Amador Rodríguez Lozano intentó convencer de lo contrario a Bonilla, con el argumento de que lo difundido sobre el general en retiro eran falsedades y que el mandatario no podía basar su criterio en publicaciones de medios. Pero la suerte de ‘Caminante’ ya estaba echada y al día siguiente le dijeron adiós.

La información que lo ubica como sospechoso no se generó en un medio de comunicación, en realidad forma parte de la recomendación 15VG/2018 de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, en la que investigadores establecen que de las indagatorias ministeriales que “podrían contribuir” a conocer la identidad de ‘Caminante’ se desprende que “once agentes de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero declararon que a quien fue su director en esa corporación, el general brigadier retirado Marcos Esteban Juárez Escalera, se le conocía con la clave de ‘Caminante’ en las comunicaciones que sostenía vía radio, lo cual fue corroborado por el propio exservidor público en su declaración ante el agente del Ministerio Público de la Federación”.

Para la CNDH, ‘Caminante’ cumplió una función de intercomunicación entre autoridades estatales y sicarios de Guerreros Unidos, debido a que el 26 de septiembre de 2014, en su calidad de exdirector de la Policía Ministerial de Guerrero, Juárez Escalera tuvo acceso a información en tiempo real de lo que estaba sucediendo en Iguala, misma que llegó tanto al gobierno del estado como a los criminales.

Públicamente el gobernador Jaime Bonilla Valdez declaró “no tener el gusto” de conocer a Juárez Escalera y que, efectivamente, fue Rodríguez Lozano quien lo contrató.

De acuerdo con el contacto de ZETA, la relación entre Juárez y Rodríguez data del tiempo que trabajaron juntos en el gobierno de Chiapas, hace más de 12 años, y fue cuando se dio el compadrazgo, incluso confió que un hermano de ‘Caminante’ es encargado de entrenar los caballos del secretario general de Gobierno.

Bonilla Valdez declaró a reporteros de Tijuana que “personalmente” investigaría a Juárez Escalera: “Va a ser una entidad separada (la encargada de investigar), no va a ser la Fiscalía y no va a ser el secretario de Gobierno; va a ser una investigación independiente por parte mía. El gobernador va a hacer un comité, yo personalmente, no quiero que esté inclinada a nada, a ningún elemento, yo personalmente voy a supervisar eso y voy a apoyarme en el gobierno federal y en el Ejército para que me informen particularmente. El Ejército y la Guardia Nacional son mis ojos en todo esto, les doy la anuencia para que una vez que esté confirmado y esté investigado, se va la persona”.

La Fiscalía General de la República no ha respondido hasta ahora a la recomendación de la CNDH para investigar de manera profunda a ‘Caminante’, pero el mandatario bajacaliforniano tomó la delantera y aseguró que conducirá su propia investigación, apoyado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

