El Brexit se cumple: Gran Bretaña abandona la Unión Europea

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A las 11 de la noche en Londres, el Reino Unido de la Gran Bretaña dejó de pertenecer a la Unión Europea.

De esta forma, en medio de celebraciones de simpatizantes, se concretó el llamado Brexit, decidido por medio de un referéndum en 2016 y tras más de tres años de accidentadas negociaciones.

“Esto no es un final sino un comienzo”, dijo en un mensaje el primer ministro Boris Johnson, uno de los impulsores originales de la consulta para que el Reino Unido se separara del bloque continental.

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/zZBsrf4BLe

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 31, 2020