Oscar 2020: Buscan la gloria dos soldados, una familia arribista, un pistolero y un payaso sin gracia

MONTERREY, N.L. (apro).- Dos soldados que tienen que cruzar líneas enemigas, una familia de arribistas, un pistolero de la mafia y un payaso sin gracia se enfrentarán en una batalla campal para obtener los mayores honores en la ceremonia 92 de los premios Oscar, que será celebrada este domingo en el Teatro Dolby, de Los Ángeles.

En un excelente año para el cine, marcado por grandes producciones, excelsas interpretaciones y la aparentemente irreversible irrupción del streaming en la competencia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos entregará galardones al cine universal.

Dominan la celebración las cintas Guasón (Joker) con 11 nominaciones; 1917, El Irlandés (The Irishman) y Había una vez en… Hollywood (Once upon a time in… Hollywood), con 10 nominaciones, cada una. Les siguen, con seis, Jojo Rabbit, Mujercitas (Little Women), y Parásitos.

En la categoría mayor, la de mejor película, la competencia se cierra a tres: 1917, dirigida por Sam Mendes, una agotadora anécdota de la primera guerra mundial, creada con la asombrosa ilusión de un solo plano secuencia; El Irlandés, de Martin Scorsese, la extensa epopeya de un matón que enfrenta el olvido; y Había una vez en… Hollywood, de Quentin Tarantino, la historia inventada de un actor decadente y su fiel doble de acción, en el contexto de un terrible crimen que conmocionó a la industria del cine.

Aunque entran con muy pocas posibilidades, pueden dar la sorpresa Contra lo imposible (Ford v Ferrari), Jojo Rabbit, Guasón, Mujercitas, Historia de un Matrimonio (Marriage Story) y Parásitos.

En el rubro histriónico, la única apuesta segura es el triunfo de Joaquín Phoenix como protagonista masculino con Guasón. Su interpretación del desdichado mimo convertido en un criminal le ha traído todos los halagos de la crítica.

Seguramente se va a imponer a otros intérpretes de primerísimo nivel, que tendrán la mala fortuna de enfrentarlo: Antonio Banderas en Dolor y Gloria; Leonardo Dicaprio en Había una vez en…; Adam Driver en Historia de un matrimonio; y Jonathan Pryce en Los dos Papas (The two popes).

Por protagonista femenino tiene el Oscar en la bolsa Renée Zellweger por Judy, el triste retrato de Judy Garland que arrastró toda su vida el prematuro envejecimiento espiritual que tuvo como estrella infantil. No le harán sombra Saoirse Ronan, por Mujercitas; Charlize Theron por El Escándalo; Scarlett Johansson, Historia de un Matrimonio; y Cynthia Erivo, con quien la Academia cumple la cuota étnica, por Harriet.

El Oscar por actor secundario es el más reñido de todos, con cinco pesos pesados de la actuación. Como ligero favorito aparece Brad Pitt, como el estoico doble de acción en Había una vez en… Pero ninguno de los otros desmerece: Joe Pesci y Al Pacino, por El Irlandés; Anthony Hopkins, Los dos Papas; y Tom Hanks, en Un buen día en el vecindario.

En la categoría de apoyo de damas, Laura Dern lleva mano como la implacable abogada de Historia de un Matrimonio. Con muy pocas posibilidades llegan a la ceremonia Kathy Bates, por Richard Jewell; Scarlett Johansson, que cumple con una doble nominación, esta vez como secundaria en Jojo Rabbit; Margot Robbie en El Escándalo; y Florence Pugh, por Mujercitas.

En la categoría de director, las opciones están abiertas. Ha hecho ruido en festivales Mendes, por hacer una superproducción bélica con 1917; Scorsese también ha cosechado elogios por la épica de mafiosos con El Irlandés; Todd Philips deja la comedia y se involucra en el drama con Guasón, que le ha traído reconocimientos; Tarantino, siempre oscareable demuestra un perfecto dominio del oficio y llena de besos la fábrica de sueños con Había una vez en…; mientras la sorpresa es Bong Joon Ho, que estremeció al mundo con su propuesta asiática, ingeniosamente creativa, de Parásitos.

En la categoría de cinta extranjera, con propuestas que escasamente llegan al mercado comercial, el Oscar para Parásitos está asegurado. Será el premio de consolación, pues no se llevará la categoría mayor, aunque la suya es, indudablemente, la película del 2019.

Pedro Almodóvar, que hizo otra obra maestra con Dolor y Gloria, muy probablemente se irá con las manos vacías. Igual ocurrirá con la francesa Los Miresables; la polaca Corpus Christi; y la aclamada Honeyland, de Macedonia.

Es precisamente Honeyland la favorita para obtener el Oscar en documental, rubro en la que también está enlistada. Los cinéfilos del orbe han quedado maravillados con la enternecedora historia de Hatidze, una mujer que habita un paupérrimo pueblo fantasma, y que vive para cuidar a su madre desvalida y para producir artesanalmente, con sus abajes, riquísima miel natural.

Competirán contra esta dos filmes de corte político y social, presentadas por Netflix: American factory, de Estados Unidos, y Al filo de la democracia, de Brasil; completan el cuadro dos historias hechas por periodistas audaces, ubicadas en Siria, país destruido por la guerra: Por Sama (For Sama), y La Cueva (The Cave).

La categoría animada tiene, en este año, excelentes propuestas para la estatuilla, aunque la favorita es Klaus, también de Netflix, una inusual animación tradicional 2D, que, a través de una anécdota de superación personal, le encuentra lógica al mito de Santa Claus. Se confrontará con siempre fuerte apuesta de Pixar, Toy Story 4; también a Sr. Link (Missing Link); Cómo entrenar a tu dragón 3 y Perdí mi cuerpo (I lost my body).

México estará presente con las nominaciones de Rodrigo Prieto, por fotografía en El Irlandés, y Mayes C. Rubeo, en vestuario, por Jojo Rabbit.

