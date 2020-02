Selección Femenil de México queda fuera de Tokio 2020 tras goleada de EU

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Estados Unidos propinó una goleada (4-0) a México en el Preolímpico Femenil de Futbol de la Concacaf y lo privó del sueño olímpico de Tokio 2020.

De esta manera, el equipo estadunidense, que fue mucho más que su débil oponente, clasificó a la final del torneo con paso perfecto.

Por su parte, Canadá, considerada otra potencia mundialista, también alcanzó su boleto olímpico luego de imponerse a Costa Rica con solitaria anotación de Jordyn Huitema en el primer juego de semifinales del torneo.

Un error en la salida del equipo mexicano fue bien canalizado por Rose Lavelle para abrir el marcador de manera temprana, cuando el cronómetro registraba apenas 5 minutos.

Después, el trámite pareció demasiado sencillo para Estados Unidos ante un equipo mexicano que no alcanzó a reaccionar.

Samantha Mewis puso el 2-0 con un remate dentro del área, tras un cobro de esquina a los 14 minutos.

La propia Mewis incrementó el marcador a los 65 minutos tras ejecutar un tiro libre al ras del césped.

Con el juego de un solo lado, Christen Press sentenció el pase olímpico para su país con un golazo que anidó tras un remate bombeado dentro del área al 73’.

Todavía la portera mexicana Emily Alvarado evitó dos remates de las estadunidenses, que pudieron sacudir las redes para un marcador más holgado.

📹 @USWNT 🇺🇸 comes out with a 4-0 victory over @miseleccionmx 🇲🇽 booking their ticket to the #CWOQ Finals and to #Tokyo2020. Watch the Highlights here 👇 | #WeBelong pic.twitter.com/42D3Ffan7i

— Concacaf (@Concacaf) February 8, 2020