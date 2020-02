Desde Monterrey, el Hellow Festival tendrá su primera edición en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Hellow Festival de Monterrey, Nuevo León, tras 10 años de experiencia, crece con una primera edición en la CDMX este 28 de marzo y un cartel que incluye al dj Robin Schulz, los hip-hoperos Cartel de Santa, el rapero Future, y Karol G del género urbano.

El Parque Bicentenario Miguel Hidalgo será sede del encuentro que contará con tres escenarios, actividades en torno a la programación y áreas gastronómicas.

“Creado por amantes de la música para amantes de la música”, se lee en el comunicado, la curaduría se enmarca en dar prioridad y traer a lo más nuevo en la música electrónica, pop y rap; de hecho Future entra en este último género con la que será su primera presentación en el país.

De hecho el rapero junto a Karol G, Robin Schulz, $uicideBoy$, Cartel de Santa, A-Trak, Trevor Daniel, Elliot Moss, Orville Peck, Aquihayaquihay y Millonario estarán en los dos escenarios principales junto a un “tent” de música electrónica encabezado por Jan Blomqvist y la participación de Satin Jackets, Soul Clap, Pillowtalk, Eagles & Butterflies, Roderic, Panchita Peligro y Dj Jawar.

En su edición de Monterrey, el Hellow Festival ha traído a artistas como Tyler, The Creator hasta Macklemore, Maroon 5 (por primera vez en un festival), Kendrick Lamar, por primera vez a México. También a J Balvin, Sofi Tukker, Galantis, Justice, Nervo, Icona Pop, Steve Aoki, LCD Soundsystem, Weezer, DJ Snake, Empire of the Sun, Grouplove, Deadmau5, Kygo, A$ap Rocky, Wiz Khalifa, Kali Uchis, Flaming Lips, MGMT, Calle 13, Mac DeMarco, Clubz, Die Antwoord, The Horrors, Jimmy Eat World y Ludacris, entre otros.

Los boletos del festival que ya se promueven en redes sociales con la etiqueta #HellowCDMX y #HellowEnElParque ya se encuentran en hellowfestival.com, Superboletos o taquillas del Parque Bicentenario Miguel Hidalgo, sede del encuentro, de martes a domingo de 10 a 18 horas, con precios desde 1050 pesos en su primera fase.

