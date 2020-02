Sube de tono el conflicto sobre la administración en la Casa del Actor (Video)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Nacional de Actores (ANDA) exigió cuentas claras al Patronato de la Casa del Actor “Mario Moreno Cantinflas” sobre la administración del lugar. Y éste acusó al gremio independiente de adeudar 21 meses al asilo donde se encuentran 43 artistas de la tercera edad.

El Patronato citó esta mañana a una conferencia de prensa en la sede de la Casa del Actor, donde se tomaron videos y fotos a los periodistas asistentes e invitados “para tener un registro”, según su directora, Maty Huitrón. Asistió el titular de la ANDA, el actor Jesús Ochoa.

En el presídium estuvieron Mario Eduardo Moreno Laparade, presidente del Patronato; Jorge Ortiz de Pinedo, presidente de la Comisión de Honor y Justicia; Julieta Bracho, secretaria, y Carlos Ignacio, tesorero administrador. También los vocales de la Comisión de Vigilancia: Mariana de la Cruz, presidenta, y José Antonio Barajas, secretario.

De la Comisión de Justicia asistieron Javier Coello Trejo y Erik del Castillo, vocal. De la Comisión de Admisiones, Xavier Marc, presidente, y Aarón Hernán, del Consejo Consultivo, entre otros.

El actor Ortiz de Pinedo advirtió que se trataba de una conferencia de prensa y no habría preguntas. Ochoa lo interrumpió para decir que debía haber interrogantes. A gritos lo callaron la mayoría de asilados ahí presentes. Ortiz de Pinedo le dijo a Ochoa que era su invitado, que no lo estuviera retando. Le pidió cordura o, de lo contrario, que abandonara la sala.

Al tomar la palabra, el abogado Coello Trejo manifestó que el responsable de la ANDA dijo mentiras a un programa de televisión. Ochoa especificó que no vio el programa. Al instante, todos empezaron a hablar y de nuevo a gritar. Ochoa se levantó para mostrar documentos y aseguró que las acusaciones en su contra “son falsas”.

Varios integrantes del Patronato se molestaron y también los habitantes de la casa hogar. De nuevo callaron al actor Ochoa. De pronto se levantó de su asiento Valeria Palmer y lo empujó con fuerza por la espalda.

Los del Patronato también empezaron a atacar a los periodistas presentes porque estaban retratando y filmando a Ochoa. Los gritos en el auditorio no dejaban que Ochoa ni los del estrado se expresaran. Ortiz de Pinedo soltó: “Ya les echó a perder su conferencia de prensa”.

Tras los dimes, diretes e insultos, sacaron a Ochoa.

Al final, Coello Trejo informó que la ANDA le debe a la Casa del Actor 21 meses. “Desde mayo de 2018 no ha pagado nada y los gastos de cada mes en ese sitio son de 550 mil pesos.” Sin embargo, no mostró documentos a los reporteros. En cambio, Ochoa mostró a los periodistas varios papeles y recibos, pero el Patronado resaltó que eran falsos.

Proceso preguntó a Ochoa: ¿por qué la ANDA no le ha pagado a la Casa del Actor 21 meses?

Respondió: “La ANDA le debe 19 meses, no 21, pero dejamos de pagar porque estamos enjuiciados, demandados, y hasta que no se aclaren las cosas, se pagará. Antes no podemos”.

Enfatizó que la Casa del Actor es de la ANDA, no del Patronato, ya que se encuentra en los predios de la calle Tizano, en Mixcoac, que fueron adquiridos con dinero de la ANDA “para beneficio de nuestros compañeros actores de la tercera edad”.

En un boletín enviado a este medio, la ANDA recalca “que es una Institución de asistencia privada la que se encarga de administrar la Casa del Actor y no directamente nuestro sindicato”.

Añade: “Nunca ha sido nuestra intención, ni lo será, dejar desprotegidos a nuestros compañeros actores de la tercera edad, faltando a nuestros compromisos con la Casa del Actor. Sin embargo, es objetivo de esta administración buscar el orden y la transparencia resolviendo, de una vez por todas, de manera legal, una serie de abusos e injusticias que su administración ha venido cometiendo en perjuicio económico de nuestro sindicato.

“Estamos obligados, sí, a cubrir los gastos de la Casa del Actor, pero es también para la Casa del Actor una obligación justificar dichos gastos ante nuestro sindicato, es decir, ante todos nuestros socios que son los que finalmente financian este servicio. La falta de rendición de cuentas por parte de la Casa del Actor hacia la ANDA no es un asunto nuevo, y sistemáticamente se ha evadido esa responsabilidad por parte del Patronato”.

Líneas abajo dice: “Actualmente, la Casa del Actor le exige a la ANDA alrededor de 950 mil pesos mensuales, para la manutención de sus 40 huéspedes, y hemos detectado algunas irregularidades como: pagos duplicados (como es el caso de los servicios de cuidadores externos que se ha suspendido) o que más de 50% de los gastos que se nos pide reembolsar no están debidamente justificados con facturas fiscales legales, o bien que las facturas no están hechas a nombre de la ANDA”.

También el Patronato de la Casa del Actor entregó un boletín, donde explica: “Desde el 18 de enero de 2017, la Casa del Actor se vio en la imperiosa necesidad de acudir ante los Tribunales de Justicia del Distrito Federal, demandando tanto a la ANDA, Banco Santander y al Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Jubilaciones de la Asociación Nacional de Actores, para que dieran cumplimiento irrestricto al Contrato de Fideicomiso número 81230 en Banco Santander, de los reembolsos mensuales de los gastos generados por el mantenimiento tanto de la Casa del Actor como de los ancianos que ahí viven”.

Destaca que, después de un largo año, la justicia sentenció en el juicio instaurado en definitiva “que se condena a los codemandados al pago”.

Es decir que desde febrero de 2009 los demandados “saben que deben pagar a la Casa del Actor mensualmente los gastos, lo cual en algunos casos no han realizado, lo que ha motivado precisamente el que se tengan que presentar incidentes, a efecto de obtener el reembolso de los gastos”.

La ANDA citó a conferencia de prensa este miércoles 12 al medio día para informar de “las irregularidades administrativas al interior de la Casa del Actor”.

