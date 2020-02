FEADLE no citará a panistas que grabaron a Miroslava y entregaron audio a narcos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el juicio oral que se sigue contra Juan Carlos M. O., el único detenido por el asesinato de la periodista Miroslava Breach, el 23 de marzo de 2017, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no citará a los panistas señalados como participantes directos en la trama criminal.

En la estrategia de la Fiscalía no está contemplado convocar a los testigos con identidad reservada “Casio” y “Bobi”. El primero, vocero del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Chihuahua, grabó a escondidas, en mayo de 2016, una llamada en la que Miroslava decía que ella era la fuente de información del reportaje en el que reveló que el candidato priista a presidente municipal de Chínipas en las elecciones de 2016 fue impuesto por el grupo criminal Los Salazar.

El segundo, “Bobi”, expresidente de esa municipalidad serrana, a quien la periodista señaló en una columna como “emisario del narco”, aceptó en su primera declaratoria haber entregado el audio a “la gente” del hoy detenido, apodado ‘El Larry’, quien controla el municipio para la familia ligada al Cártel de Sinaloa.

En su primera declaración ante la Fiscalía de Chihuahua en 2017, antes de que la Federación atrajera el caso, “Bobi” aseguró que conocía a ‘El Larry’ y que le entregó el audio para probar que él no era el informante de Miroslava Breach.

Las notas que lo tenían preocupado y por las que pidió ayuda al Comité Estatal del PAN –según se informó ayer en el juicio oral– eran las que mencionaban a los candidatos, el desplazamiento forzado de pobladores de esa región boscosa colindante con Sonora y la actividad criminal en la zona.

En la audiencia intermedia, los testimonios de ambos panistas no fueron ofrecidos como medios de prueba.

El único político panista a quien la FEADLE citó a declarar al Centro de Justicia Penal Federal fue el testigo con identidad reservada “Sol”, quien estaba como presidente en funciones del PAN estatal y jefe de “Casio” cuando la periodista fue grabada a escondidas por el vocero desde las oficinas del Comité.

Para la fecha del asesinato, en marzo de 2017, este testigo era secretario particular de Javier Corral, quien llevaba cuatro meses como gobernador de Chihuahua. Actualmente sigue en la estructura de gobierno estatal, en la Secretaría de Educación.

El primer día del juicio, los testigos “Silver” y “Uno”, familiares de la periodista asesinada, señalaron a “Sol”, “Casio” y “Bobi”, con sus nombres reales, de ser amedrentadores de Miroslava, de presionarla para que no publicara sobre las actividades de la familia Salazar. Ella se refería a ellos como “los enviados del narco”.

También se mencionó que “Sol” le preguntó a Miroslava por sus hijos en una ocasión, lo que ella habría tomado como una advertencia velada.

Panista al estrado

La noche de ayer, el cuarto día del juicio oral contra Moreno Ochoa, el testigo “Sol” rindió su testimonio en los juzgados federales de la capital de Chihuahua.

Durante la mañana se escucharon diversos relatos de policías, ministerios públicos y peritos, quienes explicaron cómo a partir del asesinato, el 26 de marzo de 2017, ubicaron una casa de un fraccionamiento de interés social donde encontraron el Malibú gris que fue grabado por cámaras transportando al sicario a la casa de Miroslava, el 23 de marzo.

En el primer cateo a la vivienda encontraron siete celulares, diversas identificaciones personales, recibos de pagos de servicios y una laptop Vaio negra, dentro de la cual ubicaron el audio de la llamada que hizo “Casio” a Miroslava y a Patricia Mayorga, corresponsales de La Jornada y de la revista Proceso, respectivamente, quienes publicaron el mismo día la investigación sobre los municipios con candidatos ligados a grupos criminales, pidiéndoles que dijeran sus fuentes o confirmaran que el presidente municipal no fue su informante.

En el estrado, el expresidente del PAN dio su versión de los hechos: explicó que en mayo de 2016 “Boby” le llamó para decirle que necesitaba tratar con él un asunto muy importante que no podía mencionar por teléfono.

Se vieron en el Comité Estatal del PAN. Notó al edil muy “irritado, desaseado, alterado”, y le explicó que “un grupo de presión” lo estaba presionando y haciendo cuestionamientos de unas notas publicadas por Miroslava Breach que llevaba consigo. “Sol” le sugirió “que tenía que aclarar ese asunto, que tenía que ver a las autoridades”.

Luego lo puso en contacto con el encargado de Comunicación Social del Comité Estatal.

“Posteriormente me llamó ‘Casio’ y me dijo que ya había enviado el comunicado, y ya”, dijo sobre su participación. El funcionario manifestó que desconoce el contenido de la llamada.

Aunque los fiscales federales intentaron que identificara la participación de “Casio” en la audiencia y pidieron que reprodujera la llamada, el abogado Jesús Valencia, defensor de ‘El Larry’, impidió que la mostraran, porque la Fiscalía no había incluido ese audio como prueba que tendría que reconocer “Sol”.

Cuando el testigo fue cuestionado por el diálogo con el presidente municipal “Boby”, no aclaró quién podría haber presionado al alcalde o por qué. Dijo desconocer el contenido de la llamada y la identidad de los hostigadores.

La Fiscalía y la defensa no le preguntaron por el historial de Hugo Schultz, expresidente municipal de Chínipas; por los señalamientos que Miroslava hizo en sus columnas; de las afirmaciones de los testigos “Mila”, “Uno” y “Silver”, de que el presidente municipal de su partido amenazaba a Miroslava, y tampoco sobre los señalamientos que se vertieron en su contra de amedrentar a la periodista, o por el comunicado con el que el PAN auxilió a “Bobi”.

El comunicado del PAN referido fue fechado el 5 de mayo de 2016, y en él se publicitó una declaración del presidente municipal donde se lee: “Schultz Alcaraz agregó que los funcionarios públicos de presidencia municipal, incluyendo al titular de la Dirección de Seguridad Pública, se encuentran desempeñando sus funciones con normalidad”.

El comunicado, emitido desde la presidencia municipal de Chínipas, intentó desmentir que en el municipio operen grupos delictivos.

“En algunos reportajes publicados en medios nacionales han advertido la posible vinculación de servidores públicos municipales con grupos de la delincuencia organizada, pero como autoridad he estado muy pendiente de evitar que eso suceda e incluso los nombramientos que hicimos están avalados por la autoridad estatal y las fuerzas federales que certifican la respetabilidad y honorabilidad de los jefes policiacos”.

Agregó: “Por los apellidos de algunos funcionarios públicos, algunos medios han intentado vincularlos a personajes relacionados con el narcotráfico, pero su hoja de servicio, su currículum vitae y sus antecedentes de conducta social nos permiten asegurar que son personas en las que podemos depositar nuestra confianza y la seguridad preventiva de la población”.

Ese comunicado se refirió a una nota previa de Patricia Mayorga del 21 de mayo publicada en Proceso con el título: “Aumenta desplazamiento forzado en la Tarahumara en pleno proceso electoral”, y mencionaba a Chínipas. En meses previos, en La Jornada, Miroslava había escrito que el secretario de Seguridad Pública de Chínipas era familiar de Los Salazar.

Ayer, la participación de “Sol” en el juicio oral no duró más de 20 minutos. Es el único de los panistas citados en el juicio.

Actualmente “Casio” es asesor del coordinador de la bancada panista en el Congreso de Chihuahua y –según notas informativas locales– “Bobi” iba a postularse como presidente del comité municipal del PAN en Chínipas.

“La fuente soy yo”: Mioroslava Breach

Cuando presentó su teoría del caso, el primer día de la audiencia iniciada el 17 de febrero, el titular de la FEADLE –dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR)–, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, anunció:

“Se probará a través de evidencias que Miroslava Breach era una periodista chihuahuense comprometida con dar a conocer la infiltración de los gobiernos municipales de Chihuahua; reveló información que afectó intereses del grupo criminal Los Salazar y como consecuencia decidieron silenciarla, primero a través de presiones políticas, luego a través de amenazas, al final a través de su asesinato”.

Ayer se presentó el audio completo de la llamada entre Miroslava y “Casio” donde se escucha:

Miroslava Breach (MB): ¿Bueno?

Hombre: Hola Miroslava, ¿cómo estás?

MB: ¿Qué hay?

H: Nuevamente, oye, sabes, te voy a platicar qué pasa para ver de qué forma nos puedes ayudar. Hay gente en el partido allá en la sierra que preguntan o averiguan cómo fue que surgió la información por la presión que están ejerciendo…

MB: Sí.

H: Me dice la raza allá, los panucos de la sierra, que nos están acusando de que nosotros fuimos los que soltamos el pitazo, y no fue así. Y no encontramos una forma de demostrarlo.

MB: Pero dame lugares de dónde.

H: Espérame tantito, eh (se escucha al de la voz preguntando a alguien que estaba enseguida: ¿de dónde?)

MB: ¿Qué comunidades?

H: De Chínipas.

MB: Ajá.

H: Y entonces si nosotros logramos demostrar que no fuimos nosotros no va a pasar nada. Entonces, si los reporteros que sacaron esa información afirman o me dicen que la fuente es ellos, no que me digan quién fue, pero nomás con que ratifiquen que no fuimos nosotros, con eso. Para nosotros quitarnos la bronca de esos otros güeyes encima. ¿Me explico?

MB: Pues diles, muy fácil y muy sencillo. Diles, pues, que por qué se hacen pendejos: ‘Miroslava Breach es de Chínipas’. Nomás diles eso.

H: Ajá, pero ellos, lo que necesitan estos cuates…

MB: No, no, no, no, que tampoco chinguen. Diles que para qué se hacen tontos: ‘Miroslava Breach Velducea es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información’. Así que, por favor, (ustedes) digan quién es y que me la echen a mí (la responsabilidad). Yo por eso firmé la nota, porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me dicen que están rezando el novenario por mí, entonces, o sea, que no jueguen, honestamente…

H: Pero, a ver, déjame aclararte, Miros, no me piden que reveles tus fuentes. Yo no te lo pediría.

MB: No, no, no, no, no. Pero no es que no haya fuentes, es que no hay fuentes. O sea, yo tengo cuando yo di el nombre de quién era en Chínipas.

H: Ajá.

MB: Simplemente saqué las cosas.

H: No fuiste.

MB: Esto fue lo que sucedió. Así de sencillo. ¿Pues qué creen que estoy tonta, manca, pendeja o de qué se trata? Así es, diles: ‘Soy fuente: Miroslava Breach conoce Chínipas y cada piedra que es de ahí, y sabe quién era el personaje’ (se refería a Juan Salazar, el candidato del PRI).

H: Ya entiendo. Entonces no es que haya una fuente de que alguien fue y te dijo.

MB: Claro que no. Claro que no. Cuando yo vi la lista de candidatos y me puse a reportear, por eso reporteé Chínipas, Buenaventura, y una serie de cosas. Así estuvo la cosa y diles: ‘Fue Miroslava Breach’. Y que se avienten su boleto si quieren.

H: Entonces, ¿tú nunca te juntaste ahí con la gente ni con el presidente municipal?

MB: ¡Con nadie, absolutamente con nadie! Yo soy de Chínipas y sé de quién se trataba (el candidato).

H: Ah, ya entiendo. Así se lo voy a comentar a ellos.

MB: Así coméntaselos. Ellos saben lo que pasa, es que todo mundo anda zurrado, pues les han advertido. Te digo que mis tíos me han hablado.

H: Pues sí, les han advertido que se los van a chingar.

MB: Pues sí, pues les han advertido, pero que les digan: ‘¿Te quieres chingar a alguien? Chíngate a la reportera, ya sabes quién es’. Y que se meta conmigo. Sabe perfectamente, yo por eso firmé la nota.

H: No, Miroslava, pues ahí está todo, con eso es más que suficiente.

MB: O sea, yo por eso firmé la nota, porque sabía. Yo tengo primos, tengo tíos en Chínipas, y que sepan directamente que fui yo y que nadie más me lo dijo. Los conozco de toda la vida.

H: Bueno, está bien.

MB: Así de sencillo, así de directo.

H: Lo que pasa es que sí andan preocupados. Sí andan muy preocupados porque allá tienen la percepción de que fue alguien de ahí, el presidente municipal.

MB: No, no, pues así cántaselas directas, yo te insisto. A mí mis tíos me han hablado, una de mis tías me habló llorando porque la presión ha estado de la chingada. Pero por eso le dije: ‘yo por eso firmé la nota porque sé de qué se trata y saben que soy de Chínipas’.

H: Ajá.

MB: Allá nací, mi familia es de allá.

H: No, pues está bueno, Miros. Pues muchas gracias. Yo así les comento.

MB: Entonces así coméntaselos y diles que lo que ellos no tienen a mí me sobra.

H: Así se los voy a decir.

MB: Así díselos.

H: Jajaja.

MB: Que porque el silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre.

Ayer, el juez federal Néstor Pedraza aclaró que por error dijo que el fiscal general de Justicia de Chihuahua, César Augusto Peniche, estaba en la Ciudad de México, por lo que su declaración tendría que ser por videoconferencia. Señaló que, aunque estaba dispuesto a declarar el lunes 17, no fue llamado, por lo que rendirá su testimonio por videoconferencia el 4 de marzo.

*El Colectivo 23 de Marzo está formado por periodistas mexicanos y extranjeros que se unieron para investigar el crimen de Miroslava Breach, para que no quede impune. En alianza con las organizaciones internacionales Forbbiden Stories, Bellngcat y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), publicaron www.proyectomiroslava.org

