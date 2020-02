Se agota el Cybertruck de Elon Musk… en tamaño miniatura (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La accidentada presentación del Cybertruck de Tesla en noviembre pasado no amainó el entusiasmo de sus potenciales compradores.

Hasta el 19 de febrero pasado se han registrado más de 535 mil pedidos anticipados, de acuerdo con la página cybertruckownersclub.com.

Esto representa casi 6 mil reservaciones diarias desde que el futurista vehículo fue develado en Los Ángeles por el propietario de la compañía automotriz, el empresario sudafricano Elon Musk.

Aquella noche fue más recordada porque uno de los cristales blindados supuestamente indestructibles se quebró durante la presentación.

Lol, its the #Cybertruck #shell on wheels Please excuse the glass 😄 pic.twitter.com/IONfgjYQWv

Para reservar se requiere un depósito de 100 dólares, aunque esta cantidad es reembolsable si es que el cliente se arrepiente. La versión más barata costará casi 40 mil dólares.

Y es que la espera para gozar del nuevo vehículo es larga: se supone que saldrá a la venta en 2021, pero es probable que demore aún más.

Una opción alternativa para quienes no puedan esperar más surgió este viernes… aunque en miniatura.

La marca Hot Wheels de la compañía Mattel puso en preventa dos modelos del codiciado auto, uno a escala 1:10 con un costo de 400 dólares y otro a 1:64, de 20 dólares.

“Es la única forma en la que manejarás el Cybertruck en 2020”, dice la publicidad que anticipa que el modelo estará listo en diciembre.

Aunque el primero ya luce la leyenda “Sold Out” (vendido), por lo cual se abrió una lista de espera.

UPDATE: 1:10 scale model of the #HotWheels R/C #Cybertruck is now SOLD OUT. Join the waitlist at https://t.co/KtlT7lsvQc pic.twitter.com/msk4SPcB4s

— Hot Wheels (@Hot_Wheels) February 21, 2020