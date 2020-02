Ver, oír, aplaudir, silbar…

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Teatro, música, literatura y pintura son algunas opciones de actividades a realizarse este fin de semana en la capital del país, y el equipo de reporteros de la sección de Cultura y Espectáculos de la revista Proceso te muestra a continuación sus recomendaciones:

Proceso y Ediciones Proceso en la 41° FIL Minería

En el marco de la 41° Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería la revista Proceso y Ediciones Proceso está presente.

El encuentro inició este jueves 20 y tiene más de mil 300 actividades hasta este 2 de marzo, entre ellas presentaciones de libros como es el caso de Ediciones Proceso y su más reciente volumen Pueblos Originarios. Apaches, Dakotas, Mayas, Mazahuas, Rarámuris del escritor de José Vicente Anaya –corrector en el semanario fundado por Julio Scherer–, quien estará presente junto al moderador Juan Guillermo López.

Esto será en el Auditorio Bernardo Quintana del Palacio a las 19 horas.

Además, el semanario Proceso cuenta con un stand dentro del encuentro literario, en el cual se venden revistas, ediciones especiales y libros.

La FIL Minería se ubica en Tacuba 5, Centro Histórico, Metro Bellas Artes o Allende.

“Temporada de ópera” en el Parque México… ¡y es gratis!

¿Quién dice que la ópera es difícil? Si buscas algo distinto para este fin de semana con la familia o la pareja, hay una temporada de ópera completamente gratuita.

Se trata de la programación de “El encanto del canto” con programación hasta el 19 de abril en el Parque México como parte del Circuito Cultural de la Delegación Cuauhtémoc.

El programa, que no sólo incluye ópera, tendrá este domingo al mediodía 12 piezas: Brindis La Traviata de Giuseppe Verdi; “Votre Toast” y “Habanera” de Carmen de Georges Bizet; “Addio Fiorito Asil” de Madame Butterfly, de Giacomo Puccini; “Pie Jesu” de Andrew Lloyd Webber; Parlami d’amore mariu de Bixio; “Tango De La Menegilda” y “La Gran Vía” de Chueca y Valverde; “Por eso te quiero” de Ernesto Lecuona; “Bésame mucho” de Consuelo Velázquez; “Lejos de ti” de Manuel María Ponce; “Perdón” de Pedro Flores; y “Cleto el Fufuy” de Salvador (Chava) Flores.

Cada domingo varían las actividades con zarzuela, opereta, comedia musical, así como canciones de reconocimiento internacional del repertorio italiano y de la canción fina mexicana.

Además, el programa tiene un plus, es organizado y dirigido por el reconocido crítico de música Raúl Díaz (columnista en Proceso).

El Parque México se encuentra en Avenida México, entre las calles Zamora y Michoacán, colonia Hipódromo Condesa; el Metro más cercano es la estación Chilpancingo.

“Planeta Monarca”, obras artísticas de jóvenes mexicanos

Este fin de semana y hasta el 8 de marzo, el Museo Soumaya de Plaza Carso –ubicado en la calle Miguel de Cervantes Saavedra, colonia Granada, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo– exhibirá pinturas, esculturas y maquetas sobre la importancia de proteger a la mariposa Monarca y sus bosques.

Las 80 obras artísticas que la conforman fueron realizadas por alumnos de secundaria y preparatoria para el programa La naturaleza en tu escuela, que ha impartido más de mil charlas de educación ambiental a casi 90 mil jóvenes.

El objetivo de esta muestra es dar a conocer la importancia que tiene la mariposa Monarca como especie dentro de un ecosistema, las diferentes maneras de protegerla y hábitos que como seres humanos podemos implementar para formar parte de la causa.

La mejor noticia es que la entrada al museo es gratuita.

“Cuba. La singularidad del diseño” en el MAM

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, presenta la exposición Cuba. La singularidad del diseño, la cual ha recibido hasta el momento más de 120 mil visitantes, debido a esta razón se extenderá hasta el domingo 15 de marzo.

Organizada en el marco de la Design Week México y curada por Jimena Acosta e Inbal Miller, la muestra explora cómo el complejo contexto social y político que atravesaba Cuba permeó en la manera de acercarse al diseño, arquitectura y a la educación, al crear una identidad nacional unificada que transmitía los nuevos ideales de libertad, bienestar social y revolución.

También examina los alcances del diseño cubano en la historia moderna de América Latina. Dicha muestra se exhibe en el Museo de Arte Moderno, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

El acceso tiene un costo de 70 pesos y los horarios son de 10:15 a 17:30 horas. Para dudas y mayores informes puede consultar la siguiente página:

https://mam.inba.gob.mx/cuba-la-singularidad-del-diseno

El pianista Armando Merino rememorará a Beethoven

El músico mexicano Armando Merino interpretará obras que forman parte de la etapa musical intermedia de Ludwig van Beethoven, la cita es este domingo 23 de febrero en la Sala de Recepciones del Museo Nacional de Arte, ubicado en la Calle de Tacuba número 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

El programa estará integrado por la Sonata No. 12, Op. 26 en La bemol mayor, Sonata No. 26 Op. 81 en Mi bemol mayor, Los adioses, además de la Sonata No. 23 Op. 57 en Fa menor y Apppassionat.

Merino es licenciado en piano con mención honorífica por la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en artes musicales por The Manhattan School of Music de Nueva York, donde también cursó el ciclo de estudios profesionales.

Ha ofrecido conciertos en la mayor parte de estados de la República Mexicana y también se ha presentado en escenarios de Estados Unidos y Francia. Para dudas e informes puede llamar al 55 8647 5430

México y Croacia en recital de Bellas Artes

Los pianistas Goran Filipec (Croacia) y Rodolfo Ritter (México) interpretarán piezas de varios compositores mexicanos y del compositor y pianista austro-húngaro Franz Liszt.

La cita es este sábado 22 de febrero a las 17 horas en la Sala Manuel M. Ponce dentro del Palacio de Bellas Artes, ubicado en la Avenida Juárez s/n, Centro Histórico en la alcaldía Cuauhtémoc.

En la audición, que forma parte del ciclo El arte del piano, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Opera, tendrá dentro del programa Tlalmanalco en la versión original de Alfonso de Elías; Idilio mexicano de Manuel M. Ponce y Allegro appassionato de Gustavo E. Campa.

Filipec y Ritter ejecutarán, luego del intermedio, dos piezas de Franz Liszt: Grobes Konzertstück über Themen aus Mendelssohns “Lieder ohne Worte” S257 y Concerto Pathétique por deux Pianos, S258: I. Alegro energico-Grandioso. Para dudas y mayores informes puede comunicarse al teléfono del recinto: 8647 6500 Ext. 2152, 2153, 2154 y 2180.

Manuel Felguérez en el MUAC

El Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) presenta hasta el mes de mayo una muestra retrospectiva como homenaje a sus 90 años de vida del artista zacatecano Manuel Felguérez.

Bajo la curaduría de Pilar García, la muestra ofrece una propuesta asertiva. Se plantean tres vertientes de su extensa trayectoria. Murales de desecho, Máquina estética y Creación reciente.

También se ha realizado un catálogo, donde la curadora y el artista mantienen una larga conversación que permite enriquecer de manera significativa la exposición, además de dar un panorama completo de su producción.

Aún quedan varios meses para poder visitar esta muestra que logra ofrecer un paisaje óptimo de uno de los artistas mexicanos más representativos del arte moderno.

El museo se encuentra ubicado en el Centro Cultural Universitario, sobre la Avenida Insurgentes sur número 3000.

“Love me not”, coproducción España y México

El español Lluís Miñarro dirige a actores de diversos países: Ingrid García-Jonsson, Francesc Orella, Lola Dueñas, Luis Alberti, Fausto Alzati y Oliver Laxe, en esta versión de la historia bíblica de Salomé y Juan el Bautista.

Aquí un poderoso ejército internacional asigna a un regimiento entero la tarea de custodiar a un misterioso hombre, recluido en una prisión de máxima seguridad en medio del desierto.

Cuando Salomé, hija de un comandante corrupto, es asignada a vigilar al prisionero, se desencadenarán terribles consecuencias para los dos.

La Casa del Cine MX, República de Uruguay 52, segundo piso, sábado 22 de febrero a las 21 horas.

“Rencor tatuado”, ficción mexicana

Una mujer vengadora que defiende a las mujeres que han sido violadas se encuentra en la Ciudad de México.

Son los años 90, donde la policía es cómplice de la delincuencia, y las mujeres víctimas de abuso sexual buscan venganza a través de Aída, una misteriosa justiciera que seduce a los abusadores, los narcotiza y los tatúa para que nunca olviden su crimen.

Sus enemigos preparan una emboscada para descubrir su verdadera identidad, mientras su única salvación será la emancipación de otra mujer.

Se trata de un largometraje de Julián Hernández con guión de Malú Huacuja del Toro.

Actúan Diana Lein, Irving Peña, César Romero, César Ramos, Mónica Del Carmen, Giovanna Zacarías, Rocío Verdejo e Itatí Cantoral.

Sala José Revueltas, Centro Cultural Universitario. UNAM, Insurgentes Sur 3000. Sábado 22 de febrero a las 16 y 18:45 horas y el domingo 23 de febrero a las 12, 16 y 18:45 horas. Cine Tonalá, Tonalá 261, Roma, sábado 22 de febrero a las 16:30 horas.

