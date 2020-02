“Si no hay crecimiento se va a dificultar el éxito de la 4T”: Romo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, reconoció que en caso de no lograr crecimiento económico, a la autollamada cuarta transformación (4T) se le dificultará el éxito.

“Ayúdenos a tener el país que facilite la inversión, necesitamos crecer, tenemos muchos pobres; si no entusiasmamos a México a invertir, no vamos a cumplir nada. Si no hay crecimiento se va a dificultar el éxito de la 4T”, dijo Romo durante la presentación de la Estrategia Nacional para la Agenda 2030.

Destacó la importancia de crear un marco de confianza para la generación de inversión y crecimiento económico en el país, lo cual es responsabilidad de todos los niveles de gobierno y de los Poderes Legislativo y Judicial.

“Es importante que este país tenga un paraguas; el país se debe manejar como los agricultores: en la tierra hay que poner las condiciones adecuadas para que las flores crezcan solas”, refirió.

De acuerdo con Romo, hay preocupación de no lograr resultados en el crecimiento económico, lo cual dificulta el cumplimiento de la Agenda 2030, que es una serie de compromisos que realizaron diferentes países con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir la pobreza.

En el evento estuvieron presentes el canciller Marcelo Ebrard, así como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Comentarios