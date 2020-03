En caravana, ganaderos y autodefensas rechazan cobro de piso en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- Ganaderos víctimas de la delincuencia organizada y autodefensas comunitarias del sur de Veracruz realizaron una caravana vehicular y en un rancho en Las Choapas dijeron estar hartos del cobro de piso por parte de células criminales y del robo de ganado.

Con cartulinas y lonas de “en el sur le decimos no al secuestro y al cobro de piso”, los ganaderos advierten que no se dejarán ya de la delincuencia.

Al son de no "AL SECUESTRO, NO AL PAGO DE PISO NO AL ROBO DE GANADO", ganaderos del sur de Veracruz salen en una caravana de aproximadamente 500 camionetas para mostrar el músculo contra los cárteles #Autodefensas #Veracruz pic.twitter.com/EyTloClxnS

— Esmeralda Álvarez (@Esmeraldalvarez) March 2, 2020