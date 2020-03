AMLO promete investigación sobre daños de Erenall en Yucatán y da espaldarazo a Romo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador, comprometió una investigación sobre el megaproyecto de la empresa Enerall, de la que fue propietario hasta 2018 el actual jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y señalada por daños ambientales y explotación laboral por una investigación periodística independiente.

La investigación, dijo, la realizará la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales (Semarnat), y aunque afirmó que Alfonso Romo ya no es socio de Enerall, admitió que el hermano del empresario es el actual socio mayoritario.

Ayer, los reporteros Janet Cacelín, Alejandro Melgoza, Sergio Rincón, publicaron en diferentes medios de comunicación, entre estos Proceso, una investigación periodística que acredita la destrucción de un cenote, disminución de 48% del acuífero, tala indiscriminada de selva y explotación laboral, perpetrada por la empresa Enerall, dedicada a agronegocios, que Romo Garza presidió hasta poco antes de incorporarse a la administración.

Cuestionado al respecto, durante la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que no hay impunidad, pero acto seguido, consideró que los medios de comunicación no investigaban en el pasado y si ahora lo hacen es un avance de la cuarta transformación. Luego deslizó que si la operación de dicha empresa viene del pasado “¿por qué hasta ahora se está denunciando?”.

Además, el asunto, dijo, le ayudará a convencer a su colaborador de la conducta de “los conservadores”:

“Porque hasta me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo –que lo estimo mucho y lo considero gente de bien– porque el dudaba acerca de la actitud de los conservadores, no me creía. Y es lo mismo, tratar de ver hacia delante y no. Los conservadores quemaron la casa de los Madero; Poncho Romo es bisnieto de Gustavo Madero, sobrino bisnieto de Francisco I Madero. Y a Gustavo Madero lo asesinaron los conservadores de aquel tiempo y los fifí lo festejaron fue como carnaval aquí en la ciudad cuando llevaron a cabo ese crimen horrendo.

Entre esas y otras expresiones, que incluyeron “el coraje de clase” porque un empresario se integra a la “cuarta transformación”, el mandatario reiteró que las secretarías de Medio Ambiente y de la Función Pública, investigarán.

El reportaje titulado “Un cacique del agua en el paraíso maya”, fue publicado ayer. Sus autores, de manera independiente iniciaron el trabajo y durante su desarrollo consiguieron apoyo de la asociación Conectas y, como ha ocurrido con otras investigaciones periodísticas que han auspiciado, como “La casa blanca de Peña Nieto”, gestionaron su publicación en diferentes medios el mismo día y hora. Sin embargo, el presidente le dio una lectura a ese hecho:

Janet Cacelín, le explicó cómo se realizó el reportaje y que nada tenía que ver con dicha organización, pero el presidente repuso:

Y ya ante la explicación de la reportera sobre las condiciones de publicación del reportaje, el mandatario interrumpió:

“Si, si, si. Se va a hacer la investigación, no hay impunidad, no es como los gobiernos anteriores, nosotros no damos permisos para extraer agua y explotar mantos acuíferos, prohibimos el fracking, el uso del maíz transgénico… somos distintos.

“Los que estuvieron antes les daban permiso para todo y nunca había ninguna queja, no aparecían los ambientalistas por ningún lado, pero que bueno también porque este es un avance de la transformación y esto va a quedar ya establecido en donde no va a haber impunidad. Es decir, sea quien sea, se acaba aquello de no tocar el intocable. Vamos a pedirle a Semarnat que haga investigación y a Función Pública”.