El PAN reitera su política antiaborto… pero exige a AMLO agenda feminista

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “El feminismo debe estar en la agenda del gobierno”, exigió hoy la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) al presidente Andrés Manuel López Obrador y, sin abandonar su agenda contra el aborto en todas las circunstancias, reiteró su invitación a empresarios, instituciones y universidades a que se sumen al paro nacional de mujeres del próximo lunes.

“El PAN refrenda su posición de apoyo e impulso al derecho de las mujeres. Le exigimos al gobierno que atienda y que resuelva este reclamo legítimo de mujeres, que no haya una menos, que no haya impunidad”, expresó el presidente del PAN, Marko Cortés, quien calificó de “increíble y hasta ridículo” que López Obrador no sepa que el lunes 9 es el paro nacional de mujeres.

“Que el presidente diga que no se dio cuenta que el 9 de marzo es el paro nacional, del nueve nadie se mueve, es una grave falta de respeto a las mujeres de México”, puntualizó Cortés, quien le reprochó que no se haya dado cuenta de que sigue la violencia con ellas y que se han desbordado las denuncias.