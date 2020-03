La gente nos apoya, las encuestas están cuchareadas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un cuestionamiento sobre las alusiones de golpismo que ayer atribuyó a Claudio X González Laporte dieron pie a que el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificara las encuestas que en días pasados reflejaron una disminución en sus niveles de aprobación.

“[…] la gente nos está apoyando, porque luego aparecen encuestas cuchareadas del Reforma, El Financiero, El Universal, y no es así…”, mencionó.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador llamó a recordar los resultados de las encuestas en 2018 antes de la elección presidencial, en las que le daban empate técnico o lo colocaban por debajo en las preferencias electorales.

Desde octubre pasado, el mandatario ha hecho frecuentes alusiones a intentos de un golpe de Estado, de las que, en ocasiones, suele retirarlas o deja abierta la posibilidad.

Tan sólo ayer, mencionó que, en 2006, el magnate Claudio X. González Aporte consideró poner en marcha algo “como lo de 1973 en Chile” (el golpe de Estado conocido como “pinochetazo”) en caso de que López Obrador ganara la presidencia.

Cuestionado respecto a dicha afirmación de golpismo, López Obrador se refirió también a que Emilio Azcárraga se resistía a afectarlo en el proceso electoral de 2006 porque “perdería credibilidad”.

De acuerdo con López Obrador, días antes de las elecciones de ese año se reunió con Azcárraga y otros directivos de Televisa quienes le mostraron un proyecto de decreto con el que supuestamente pretendía expropiar la televisora.

Añadió que el documento estaba muy bien redactado e inclusive incorporaba expresiones que él solía pronunciar, pero que en los hechos ni siquiera sabía cuántas empresas tenía Televisa.

“Eran otros tiempos, no existían las redes sociales o no tenían la influencia de ahora, es distinto. Además, lo dije ayer, no hay necesidad de usar la violencia ¿para qué golpe de Estado si va a haber revocación de mandato?”.