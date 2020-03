She Wants Revenge cancela su presentación en el Vive Latino por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- She Wants Revenge, la banda originaria de Los Ángeles, California, canceló su gira en nuestro país por el coronavirus, incluida su participación en el Vive Latino.

A unos días de realizarse el festival, la agrupación liderada por Justin Warfield y Adam Bravin, que se presentaría el próximo domingo 15 en el Foro Sol, informó a través de un comunicado: “Después de una cuidadosa consideración, una deliberación reflexiva y con el corazón pesado, hemos decidido que debido a la actual emergencia de salud global del virus Covid-19, cancelamos todos los planes de viajes y presentaciones en vivo por el momento”.

Ante este hecho repentino, la banda formada en 2005 añadió: “Posponer o cancelar estos shows parecía inconcebible, pero debido a las noticias de esta semana, no hacerlo puede ser tremendamente irresponsable”.

Continuó: “Hay tantas incógnitas, que lo mejor es educarnos y al panorama cambiante”. Los reembolsos a quienes adquirieron algunas de sus entradas, detalló, serán devueltos en los puntos de venta adquiridos.

Por el momento, lo organizadores del Festival Vive Latino no han dado postura alguna sobre el coronavirus, ni han anunciado qué agrupación será la que sustituya el horario de She Wants Revenge, el próximo domingo.

🚨 AVISO IMPORTANTE 🚨

Por cuestiones ajenas a ACK Promote y ante el panorama mundial respecto al COVID-19, She Wants Revenge ha decidido posponer sus conciertos hasta nuevo aviso. Compartiremos por este mismo medio, MÁS DETALLES, LA PRÓXIMA SEMANA. Gracias por su comprensión. pic.twitter.com/TIxSZCSjPU — ACKPromote (@ack_promote) March 12, 2020

