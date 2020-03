Alerta por Covid-19 duraría 12 semanas y se requieren 3,500 mdp: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La epidemia de coronavirus Covid-19 en México durará, al menos, 12 semanas, así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Por otra parte, el funcionario mencionó que para hacer frente a este problema de salud se requerirán 3 mil 469 millones 615 mil 555 pesos.

Los recursos requeridos son equipo de diagnóstico, material de laboratorio, insumos de diagnóstico, protección personal por paciente y profesional, así como para higiene de manos y desinfección.

También se necesitan insumos para toma de muestra, ventilación de soporte de vida y medicamentos.

López-Gatell consideró que adelantar las intervenciones podría agotar a la población debido al tiempo de duración estimado.

Por otra parte, el subsecretario de Salud llamó a centrarse en el aspecto técnico de esta pandemia y no politizar el tema, luego de que ayer gran parte de la agenda del tema se centró ayer en su declaración de que el presidente López Obrador posee una “fuerza moral” y no de contagio.

“Vamos a centrarnos en lo técnico. La confianza que me han depositado las más altas autoridades nacionales y de salud en conducir técnicamente esta epidemia estriba precisamente en la responsabilidad de que se me vea como un funcionario técnico que es lo que soy, y no se me trate de llevar a la esfera política, la cual no me interesa ni tengo ningún papel que jugar en ella”, sentenció.