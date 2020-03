Trump llama “virus chino” al Covid-19; invoca acta contra escasez de alimentos

WASHINGTON (apro). – Por la pandemia del Covid-19, a la que ahora llamó “virus chino”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó e instrumentó el Acta de Defensa de Productividad para evitar la escasez de alimentos y productos de primera necesidad en su país.

En conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump explicó que la invocación y uso del acta es para prevenir “a tiempo” que Estados Unidos caiga en una situación similar a la que se dio en la Gran Depresión, cuando escasearon los alimentos y productos de primera necesidad.

“Está Acta se instrumenta cuando ocurren situaciones catastróficas, como huracanes y tornados. Estamos en la fase uno de la crisis por el virus… vamos a derrotar a este enemigo invisible; ya lo estamos haciendo”, dijo Trump en la Casa Blanca.

Aunado a la decisión de instrumentar el Acta de Defensa de Productividad, Trump, por medio del vicepresidente Mike Pence, oficialmente anunció el cierre de la frontera de su país con Canadá al tráfico de vehículos y personas que no sea esencial, exceptuando al comercio.

“Se cerrará la frontera con Canadá a todo el tráfico y viajes de personas que no sea esencial, esto lo acordó el presidente Trump con el primer ministro canadiense Justin Trudeau”, informó Pence en la conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El vicepresidente también indicó que el presidente ha pedido a las autoridades electorales de los estados del país “suspender los actos y eventos políticos”, en clara referencia a las elecciones primarias para elegir al candidato presidencial del Partido Demócrata.

Cuestionado sobre si la referencia como “virus chino” era un adjetivo racista y despectivo que utilizaba para referirse al coronavirus, Trump respondió que simplemente se refiere al origen del mal.

“No es racista, nada racista. Llegó de China, se inició en China; ¿cierto?”, contestó Trump a la pregunta durante la conferencia de prensa en la mansión presidencial.

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China – against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020