AMLO anuncia la entrega directa de participaciones federales a autoridades de Guelatao

OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).– Como un premio a la honestidad de los gobiernos de usos y costumbres de Oaxaca, y para que se fortalezcan las cultura de los pueblos originarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que entregará el presupuesto de participaciones federales a Guelatao de Juárez para que construyan su propio desarrollo.

En la tierra del Benemérito de las Américas y en el marco del 214 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, López Obrador aclaró que entregará de manera directa el presupuesto a Guelatao, pues “no sólo es un acto de justicia o porque en esta tierra nació Juárez, sino porque en Oaxaca hay una organización comunitaria ejemplar y autoridades honestas”.

“Aquí hay democracia comunitaria, es la asamblea la que elige a las autoridades, aquí no se andan promoviendo como candidatos los que se convierten en servidores públicos, al contrario, al que anda de zalamero queriendo hacer campaña no sale, no lo eligen, aquí es la asamblea la que decide quién debe de gobernar y todos los miembros de la comunidad están dispuestos a dar servicio, no se cobra, esto es único, no sólo en México, en el mundo”, añadió.

Entonces, “quienes gobiernan en estos pueblos son incapaces de robarse el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Ya esto no se ve en otras partes. Ahora vamos a empezar con la renovación a que esto adquiera valor y se extienda, que cunda el ejemplo en todo México”.

Carga energía en Guelatao

Antes, López Obrador manifestó su respeto y admiración al presidente Juárez. “Vengo a nutrirme de su fortaleza espiritual, vengo a recordar sus enseñanzas para enfrentar adversidades”.

Resaltó que “lo que él demostró es algo único, extraordinario, no hay comparación porque sufrió mucho él y su familia y siempre se puso por delante el interés del pueblo, el interés de nuestra patria”.

Insistió en celebrar estar aquí: “Me da mucho gusto venir a cargar energías a Guelatao a fortalecer mi espíritu, mis convicciones para seguir el ejemplo del presidente Juárez, no olvidar nunca el por qué de nuestra función como servidores públicos, como estamos obligados siempre a servir al pueblo y a defender nuestra patria”.

Al finalizar colocó una ofrenda floral en el monumento a Juárez y, junto a la autoridad municipal y el gobernador Alejandro Murat, realizó una guarida de honor.

