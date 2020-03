“Deben quedarse en casa”, ordena a británicos el primer ministro Boris Johnson

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El primer ministro británico Boris Johnson anunció este lunes la imposición del confinamiento domiciliario para combatir el coronavirus y restricciones como el cierre de comercios no esenciales, además de la prohibición de reuniones de más de dos personas.

Las medidas entrarán en vigor de inmediato y estarán activas “al menos tres semanas”, apuntó.

“Sé el daño que hace y hará a la vida de la gente, a sus negocios y a sus empleos”, afirmó Johnson en una comparecencia televisada. “En este momento no tenemos opciones fáciles. La forma de seguir adelante es dura y sigue siendo cierto que tristemente se perderán muchas vidas”, añadió.

Johnson subrayó que a partir de esta noche sólo se podrá salir de casa por “motivos muy limitados”, como comprar para satisfacer las necesidades básicas, una vez al día para hacer ejercicio físico, por necesidades médicas y para el desplazamiento al lugar de trabajo cuando sea “absolutamente necesario”.

“A partir de esta noche debo dar al pueblo británico una instrucción muy simple: deben quedarse en casa. Si no siguen las reglas, la Policía tendrá los poderes para hacerlas cumplir”, dijo el primer ministro en un discurso televisado, e instó a la gente a no reunirse con amigos o familiares que no viven con ellos.

Las autoridades británicas informaron de más de 330 víctimas mortales del covid-19 en el Reino Unido, así como más de 6 mil 700 infectados.

(Europa Press y RT)

