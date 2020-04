Enrique Alfaro teme “traición a la patria” de López-Gatell

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que negarse a realizar pruebas masivas de covid-19, como lo ha indicado el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud federal, Hugo López-Gatell, por cuidar las estadísticas sería un acto de “traición a la patria”.

“No quiero yo pensar que lo que está haciendo López-Gatell es cuidar la estadística, porque sería, literal lo digo, un acto de traición a la patria, así de claro”, recalcó Alfaro.

El mandatario estatal apuntó que la propuesta de aplicar pruebas masivas no es una idea original de Jalisco, sino una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que la estrategia demostró su eficacia en países que lograron contener contagios de forma eficaz, como el caso de Corea del Sur.

Ayer, la federación sostuvo una reunión virtual con 29 gobernadores para tratar el tema de covid-19. Enrique Alfaro mencionó que él y sus homólogos le dijeron a López-Gatell que defina qué marca deben comprar de las pruebas rápidas, y que al ser importadas cuenten con certificación de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“En concreto, lo que se acordó ayer es que, en un plazo no mayor de 72 horas, habrá una respuesta formal del gobierno federal, respecto a las pruebas rápidas como medida de prevención”, dijo Enrique Alfaro.

La semana pasada, el gobierno estatal anunció la adquisición de 20 mil pruebas, pero el pedido fue cancelado por HISA Farmacéutica. La empresa tiene señalamientos de vender a sobreprecio en Tamaulipas.

Mientras, el dirigente de Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez, aseveró que HISA cerró en esta ciudad desde enero pasado.

Sin embargo, Enrique Alfaro considera que la relación de trabajo “funcionó correctamente”, y es una empresa que “conocemos como seria”.

Además, aseveró que no se le dio ningún anticipo y que si no pudo cumplir con la entrega es porque no pudieron entrar las pruebas al país al carecer de la certificación de Cofepris.

